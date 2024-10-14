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游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

左圖為星二代游宇潼，其氣質獨特有想法，常受精品品牌之邀出席活動。右圖為游宇潼（右）生日時曬出健身照，讓感情生活露餡。左為楊博翰。（合成圖，左為本刊資料照，右翻攝自游宇潼IG）

圖文／鏡週刊

游鴻明25歲愛女游宇潼，日前被本刊報導和敏盛醫院第3代楊博翰熱戀，事後游宇潼透過經紀人表示兩人是好朋友，但未來有無限可能，今天游鴻明帶著太太現身蕭敬騰婚宴，記者獨家採訪他女兒是否和楊博翰交往中，游鴻明默認表示：「跟報導的差不多，兩人現在在唸台大EMBA，是說好一起去精進讀書。」

【獨家】游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認兩人交往：說好一起去台大EMBA讀書

▲游鴻明（左）穿著白西裝獻身蕭敬騰婚宴。（讀者提供）

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游宇潼從UCLA數學系畢業，也常在時尚精品派對擔任DJ，和楊博翰都熱愛音樂和運動，楊博翰出身醫療事業家族，敏盛醫療集團的事業版圖驚人，包含敏盛醫院、哈佛健診、盛雲藥品，還有連鎖藥局；2022年更砸下新台幣12億元收購桃園翰品酒店，將其改造成智慧醫療城，今年目標將藥局擴增到兩百家。

對於女兒交友狀態，游鴻明和太太表示都知悉，也認識男方，並透露兩人有同樣興趣，也說好一起去唸台大EMBA，提昇自己，至於會不會擔心？他笑說「女兒都這麼大了，她自己會挑選對象，只要不要跟不好的人就好。」

游鴻明長年在大陸發展，他今天出席婚禮並未到背板前拍照，他無奈表示，過去被媒體誤寫了很多不實報導，讓他受傷到甚至不願再現身台灣螢光幕前，所以一直在對岸演出，在台灣低調生活。


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鏡週刊, 游鴻明, 游宇潼, 楊博翰

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