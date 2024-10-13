超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人Summer今（13日）晚將在台北萬豪酒店補辦婚禮，本次婚宴名為「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600位，整場婚禮扣除贊助，耗資百萬元，陣容龐大宛如世紀婚禮。

▲▼蕭敬騰夫婦為賓客準備的伴手禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

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新人準備給賓客的伴手禮，包括Babyface高級訂製木盒喜餅、蒸籠米香、喜糖、英國知名香氛品牌Jo Malone，以及蕭敬騰代言的保養品牌禮盒、法國OREZZA天然氣泡礦泉水、個人瓶雞尾酒、抗菌液等。

喜餅禮盒上方以新人婚宴主視覺圍繞植物圖騰，象徵生生不息寓意天長地久；迷你版蒸籠代表蒸蒸日上且團圓團結，裡頭放置了團圓米香代表著甜蜜圓滿，及「呷米香，嫁好尪」的美好寓意。

▲蕭敬騰夫婦喜餅。（圖／喜鵲娛樂提供）

此外，傳統婚禮主色為紅色，現代婚宴大多以白色為主。蕭敬騰及Summer婚禮則取中間值，以優雅浪漫的藍白色調為婚宴現場主要色系，並搭配頂天及地面的花草布幔等佈置呈現自然氣息，讓賓客入場時像是走進新人家中花園參與派對的溫馨感受。

小倆口希望賓客都能有賓至如歸的感覺，場外迎賓區除了提供各式飲料、迎賓點心、白蘭地、威士忌、雞尾酒等各類酒款，更設有圖案為一對喜鵲棲息在大樹上的簽名畫作板，提供到場賓客在特製樹葉上簽名後貼上畫作，共同完成對新人的誠摯祝福。同時也有360度環繞拍攝打卡區，讓親友們和新人可一起在呼應婚禮佈置的虛擬場景中拍攝短影片留念。

▲▼蕭敬騰婚禮現場。（圖／喜鵲娛樂提供）