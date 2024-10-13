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直擊／蕭敬騰婚禮浪漫甜吻Summer 　曬「13.33克拉千萬巨鑽」超閃

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人Summer今（13日）晚將在台北萬豪酒店補辦婚禮，本次婚宴名為「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600位，整場婚禮扣除贊助，耗資百萬元，陣容龐大宛如世紀婚禮。

▲▼蕭敬騰婚禮 。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲蕭敬騰和Summer開心受訪 。（圖／記者蔡琛儀攝）

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兩人稍早難掩喜悅受訪，也大方親親拍照，Summer更秀出手上13.33克拉，要價千萬元的大鑽戒，象徵「一生愛你除不盡」。老蕭說本來以為愛妻前一天會睡不好，「結果很快就聽到她的聲音。」Summer甜蜜表示，老蕭都要聽到她睡著的鼾聲才能放心睡覺，而她也是要老蕭醒著才能入睡。

至於這次婚禮為何推遲了一年？老蕭說他們一直在逃避，「很晚才開始專注這件事情，所以就會很累很辛苦。」坦言一直在想要不要辦婚禮，「我們去年登記之後應該要馬上辦感覺比較好，但隔了一年去做這件事，其實會有點懶跟逃避，但再不辦可能真的不會辦，我就跟她說一定要好好謝謝大家。」也笑說有跟老婆說，怕她老了以後會後悔，所以還是決定辦婚禮與親朋好友慶祝。Summer也表示：「這是人生中唯一有理由把大家聚在一起的機會。」

▲▼蕭敬騰婚禮 。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼蕭敬騰和Summer。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼蕭敬騰婚禮 。（圖／記者蔡琛儀攝）

不過兩人辦過無數萬人演唱會，卻對於這次600人婚禮傷透腦筋，Summer透露，兩人當初是用電子請帖，各自隨性寄送給朋友，結果發現有些人可能不知道要按確認，也有些人沒有收到，直到昨晚還在處理座位問題，哀嚎：「我覺得今天應該會有些小插曲，希望大家體諒，我們真的沒經驗，真的好難哦！」而小倆口之後也安排了幾天假期，要和一群朋友出去玩。

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蕭敬騰, Summer

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