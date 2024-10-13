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高宇蓁《鳳姐》激戰男客20次：真的沒力了！　被親遍全身大膽脫了

記者蕭采薇／高雄報導

「台八女神」高宇蓁首次擔任電影監製，並在新作《鳳姐》大膽挑戰性工作者，與許多男性都有親密戲。她坦言以前比較常合作的都是熟識的演員，如今等於要和陌生人有親密動作，「像有一個日本老先生，要一直親我全身，他事先就很緊張，翻譯一直跟他說別緊張，我也要安慰他說『沒關係』，不然到時反而會拍不好。」

▲▼《鳳姐》高宇蓁、黃冠智、導演邱新達。（圖／高雄電影節提供）

▲《鳳姐》高宇蓁、黃冠智。（圖／高雄電影節提供）

高宇蓁有場被客人強上、施暴的戲碼，高宇蓁說，自己當時不斷被打，「這段戲拍超過20次，因為到最後拍到一兩點，精神整個很累。」事前她也和真正的性工作者對談，高宇蓁說：「沒有人是真的願意出賣自己身體賺錢，她們很多都是有苦衷，栽進去後就沒辦法回頭了。」

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▲▼《鳳姐》高宇蓁、黃冠智、導演邱新達。（圖／高雄電影節提供）

▲《鳳姐》高宇蓁首次擔任大銀幕女主角。（圖／高雄電影節提供）

也因為片中有大量裸露戲，高宇蓁透露交往6年的男友會包場力挺，但她開玩笑說：「但我希望他不要進場看啦。」不過男友尊重她工作，從不會干涉內容，「但他比我經紀人還嚴，因為我要展露身材，雖然我都已經一天吃一餐了，他還要我再瘦一點，這樣大銀幕才會比較好看。」

▲▼《鳳姐》高宇蓁、黃冠智、導演邱新達。（圖／高雄電影節提供）

▲《鳳姐》（左起）高宇蓁、導演邱新達、黃冠智。（圖／高雄電影節提供）

黃冠智在《鳳姐》飾演尋找和仰望姊姊的弟弟，兩人原先不認識，確定合作後，高宇蓁還主動透過IG私訊和邀約，令黃冠智感動說：「有時候光是年輕演員之間，要認識都不是那麼容易，尤其還是宇蓁這樣的前輩主動來認識，真的很感動。」

▲▼《鳳姐》高宇蓁、黃冠智、導演邱新達。（圖／高雄電影節提供）

▲黃冠智在劇組中被姊姊們視為「小鮮肉」。（圖／高雄電影節提供）

今年3月黃冠智結婚，高宇蓁因為有工作無法前往，還主動邀請他到自己的辦公室，先給了紅包祝賀，「我有先給了他一個小小的祝福。」黃冠智在片中飾演警察，有不少動作戲，還有一段過肩摔流氓，他笑說：「我當時有點拉（傷）到，不然可以更帥。」高宇蓁則開玩笑說：「我們現場都在討論黃冠智的身材。」

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鳳姐, 高宇蓁, 黃冠智

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