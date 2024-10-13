ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

那那大師二度開唱「穿空姐裝辣翻」！　嘉賓吐心聲：要有很大勇氣

記者蔡琛儀／台北報導

那那大師昨晚舉辦演唱會，打造一場回到千禧世代的音樂派對，吸引超過千名樂迷一同共襄盛舉，還特別請到江美琪擔任嘉賓，兩人合體獻唱江美琪出道成名曲〈對我好一點〉，還挑戰天后王菲的〈光之翼〉，搖滾本色把現場氣氛炒到最高點，江美琪笑說：「要來當那那的嘉賓必須要有很大的勇氣，因為他的實力跟姿色都越來越厲害，剛剛在台下看演出，我都被他的舞台魅力給嚇到！」

▲▼那那大師演唱會，嘉賓江美琪。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲那那大師演唱會邀請江美琪當嘉賓。（圖／小鋼砲娛樂提供）

挑戰人生第二場演唱會的那那大師，特地以「千禧世代」為主題，回顧成長歷程的音樂記憶，更分成不同主題，展現自我對於音樂的臣服，他笑說：「整場演唱會歌單我來來回回調整好多次，最終才有這個版本，但事實上還有很多遺珠沒有唱到，但我想已經最能表達『我是音樂奴隸』的精神，希望給大家一個充滿回憶的一晚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他開場先以李玟的〈愛情海〉揭開序幕，接著從阿密特的〈黑吃黑〉、孫燕姿的〈Leave Me Alone〉，甚至連台灣第一位小室哲哉的弟子Ring林榆涵的出道作〈Process〉都成為曲目之一，此外還有S.H.E〈十面埋伏〉、〈Ring Ring Ring〉、黃湘怡〈西班牙狂想曲〉等，唱到TENSION的〈聰明〉，不同先前性感嫵媚歌唱風格，那那難得大秀酷帥姿態，「看到今年ENERGY復出掀起浪潮，事實上我更希望TENSION重返歌壇，我真的太愛他們了，如果他們看到這段演出，麻煩趕快回歸，或是來上我的節目！」

▲▼那那大師演唱會，嘉賓江美琪。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲那那大師昨晚二度開唱。（圖／小鋼砲娛樂提供）

演唱會下半場除了有一系列的感性抒情歌，那那大師還難得向現場樂迷分享今年發生的感情故事，「前陣子發現有個好感對象，原本希望會有個好結局，還跑去跟月老拜拜，如果願望達成會包8888元來還願，結果最後還是失敗了。」那那苦笑說自己省了一筆錢，這段記憶也意外觸動他的淚腺，讓他在唱理想混蛋的〈行星〉時淚灑現場。

最後一段他則帶來一系列西洋辣歌，那那大師換上小甜甜布蘭妮經典空姐服裝造型，開腿大秀性感舞技，從〈Toxic〉、〈Womanizer〉再到〈I'm a Slave 4 U〉，又一次掀起全場尖叫聲，他也再度挑戰偶像克莉絲汀的歌曲〈Not Myself Tonight〉，並選唱關史蒂芬妮的〈What You Waiting For?〉，上演霸氣女王風範，最後以李玟的〈Stay With Me〉向偶像致敬。昨晚包括徐若瑄、陳芳語、鄭怡、小球、吳亦帆、林芯儀、林育群、簡鳳君、郭惠妮、張棋惠、大鶴、吳承洋、小花 （陳彥佐）等人都現身捧場支持。

▲▼那那大師演唱會，嘉賓江美琪。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲那那大師換上小甜甜布蘭妮經典空姐服裝造型。（圖／小鋼砲娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

黃正音1年內「離婚＋結束短命戀」！　公開放話：再也不結婚　

黃正音1年內「離婚＋結束短命戀」！　公開放話：再也不結婚　

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

圖多／蕭敬騰、Summer世紀婚禮倒數　絕美4套婚紗搶先曝

圖多／蕭敬騰、Summer世紀婚禮倒數　絕美4套婚紗搶先曝

安溥賀陸國慶被罵「首現身高雄」！台下怒舉台獨旗抗議　她回應又炎上

安溥賀陸國慶被罵「首現身高雄」！台下怒舉台獨旗抗議　她回應又炎上

安成宰餐廳爆財務危機停業！靠《黑白大廚》翻紅救回　宣布重新開張

安成宰餐廳爆財務危機停業！靠《黑白大廚》翻紅救回　宣布重新開張

蕭敬騰預告明日婚禮！喜曬「甜蜜環抱愛妻照」：最chill新郎新娘

蕭敬騰預告明日婚禮！喜曬「甜蜜環抱愛妻照」：最chill新郎新娘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

黃正音1年內「離婚＋結束短命戀」！　公開放話：再也不結婚　

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

圖多／蕭敬騰、Summer世紀婚禮倒數　絕美4套婚紗搶先曝

安溥賀陸國慶被罵「首現身高雄」！台下怒舉台獨旗抗議　她回應又炎上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

那那大師, 江美琪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡昌憲3歲兒下巴撞傷！「爆血縫7針」繃帶包住小臉：超級心疼
  2. 汪建民今辦告別式「遺照曝光」！　Ella、愷樂哀悼致意：我們都會想念你
  3. 那那大師二度開唱「穿空姐裝辣翻」！　嘉賓吐心聲：要有很大勇氣
  4. SM宣布「爭議成員承漢歸隊」　RIIZE元彬代替道歉⋯韓網輿論又炸了
  5. 女星控黃健瑋性侵怕到吐！　圈內友卻回「沒人信妳」：多人指控比較可信
  6. 五月天阿信暴雷了！　為了劉若英「確定缺席蕭敬騰婚禮」
  7. 黃小柔結婚10年重拍婚紗照！「胸前大開深V」牽手老公：依然願意
  8. 孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲
  9. 圖多／蕭敬騰、Summer世紀婚禮倒數　絕美4套婚紗搶先曝
  10. 《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366