那那大師二度開唱「穿空姐裝辣翻」！　嘉賓吐心聲：要有很大勇氣

記者蔡琛儀／台北報導

那那大師昨晚舉辦演唱會，打造一場回到千禧世代的音樂派對，吸引超過千名樂迷一同共襄盛舉，還特別請到江美琪擔任嘉賓，兩人合體獻唱江美琪出道成名曲〈對我好一點〉，還挑戰天后王菲的〈光之翼〉，搖滾本色把現場氣氛炒到最高點，江美琪笑說：「要來當那那的嘉賓必須要有很大的勇氣，因為他的實力跟姿色都越來越厲害，剛剛在台下看演出，我都被他的舞台魅力給嚇到！」

▲那那大師演唱會邀請江美琪當嘉賓。（圖／小鋼砲娛樂提供）

挑戰人生第二場演唱會的那那大師，特地以「千禧世代」為主題，回顧成長歷程的音樂記憶，更分成不同主題，展現自我對於音樂的臣服，他笑說：「整場演唱會歌單我來來回回調整好多次，最終才有這個版本，但事實上還有很多遺珠沒有唱到，但我想已經最能表達『我是音樂奴隸』的精神，希望給大家一個充滿回憶的一晚。」

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他開場先以李玟的〈愛情海〉揭開序幕，接著從阿密特的〈黑吃黑〉、孫燕姿的〈Leave Me Alone〉，甚至連台灣第一位小室哲哉的弟子Ring林榆涵的出道作〈Process〉都成為曲目之一，此外還有S.H.E〈十面埋伏〉、〈Ring Ring Ring〉、黃湘怡〈西班牙狂想曲〉等，唱到TENSION的〈聰明〉，不同先前性感嫵媚歌唱風格，那那難得大秀酷帥姿態，「看到今年ENERGY復出掀起浪潮，事實上我更希望TENSION重返歌壇，我真的太愛他們了，如果他們看到這段演出，麻煩趕快回歸，或是來上我的節目！」

▲那那大師昨晚二度開唱。（圖／小鋼砲娛樂提供）

演唱會下半場除了有一系列的感性抒情歌，那那大師還難得向現場樂迷分享今年發生的感情故事，「前陣子發現有個好感對象，原本希望會有個好結局，還跑去跟月老拜拜，如果願望達成會包8888元來還願，結果最後還是失敗了。」那那苦笑說自己省了一筆錢，這段記憶也意外觸動他的淚腺，讓他在唱理想混蛋的〈行星〉時淚灑現場。

最後一段他則帶來一系列西洋辣歌，那那大師換上小甜甜布蘭妮經典空姐服裝造型，開腿大秀性感舞技，從〈Toxic〉、〈Womanizer〉再到〈I'm a Slave 4 U〉，又一次掀起全場尖叫聲，他也再度挑戰偶像克莉絲汀的歌曲〈Not Myself Tonight〉，並選唱關史蒂芬妮的〈What You Waiting For?〉，上演霸氣女王風範，最後以李玟的〈Stay With Me〉向偶像致敬。昨晚包括徐若瑄、陳芳語、鄭怡、小球、吳亦帆、林芯儀、林育群、簡鳳君、郭惠妮、張棋惠、大鶴、吳承洋、小花 （陳彥佐）等人都現身捧場支持。

▲那那大師換上小甜甜布蘭妮經典空姐服裝造型。（圖／小鋼砲娛樂提供）