那那大師二度開唱「穿空姐裝辣翻」！　嘉賓吐心聲：要有很大勇氣

記者蔡琛儀/台北報導

那那大師昨晚舉辦演唱會,打造一場回到千禧世代的音樂派對,吸引超過千名樂迷一同共襄盛舉,還特別請到江美琪擔任嘉賓,兩人合體獻唱江美琪出道成名曲〈對我好一點〉,還挑戰天后王菲的〈光之翼〉,搖滾本色把現場氣氛炒到最高點,江美琪笑說:「要來當那那的嘉賓必須要有很大的勇氣,因為他的實力跟姿色都越來越厲害,剛剛在台下看演出,我都被他的舞台魅力給嚇到!」

▲那那大師演唱會邀請江美琪當嘉賓。(圖/小鋼砲娛樂提供)

挑戰人生第二場演唱會的那那大師,特地以「千禧世代」為主題,回顧成長歷程的音樂記憶,更分成不同主題,展現自我對於音樂的臣服,他笑說:「整場演唱會歌單我來來回回調整好多次,最終才有這個版本,但事實上還有很多遺珠沒有唱到,但我想已經最能表達『我是音樂奴隸』的精神,希望給大家一個充滿回憶的一晚。」

他開場先以李玟的〈愛情海〉揭開序幕,接著從阿密特的〈黑吃黑〉、孫燕姿的〈Leave Me Alone〉,甚至連台灣第一位小室哲哉的弟子Ring林榆涵的出道作〈Process〉都成為曲目之一,此外還有S.H.E〈十面埋伏〉、〈Ring Ring Ring〉、黃湘怡〈西班牙狂想曲〉等,唱到TENSION的〈聰明〉,不同先前性感嫵媚歌唱風格,那那難得大秀酷帥姿態,「看到今年ENERGY復出掀起浪潮,事實上我更希望TENSION重返歌壇,我真的太愛他們了,如果他們看到這段演出,麻煩趕快回歸,或是來上我的節目!」

▲那那大師昨晚二度開唱。(圖/小鋼砲娛樂提供)

演唱會下半場除了有一系列的感性抒情歌,那那大師還難得向現場樂迷分享今年發生的感情故事,「前陣子發現有個好感對象,原本希望會有個好結局,還跑去跟月老拜拜,如果願望達成會包8888元來還願,結果最後還是失敗了。」那那苦笑說自己省了一筆錢,這段記憶也意外觸動他的淚腺,讓他在唱理想混蛋的〈行星〉時淚灑現場。

最後一段他則帶來一系列西洋辣歌,那那大師換上小甜甜布蘭妮經典空姐服裝造型,開腿大秀性感舞技,從〈Toxic〉、〈Womanizer〉再到〈I'm a Slave 4 U〉,又一次掀起全場尖叫聲,他也再度挑戰偶像克莉絲汀的歌曲〈Not Myself Tonight〉,並選唱關史蒂芬妮的〈What You Waiting For?〉,上演霸氣女王風範,最後以李玟的〈Stay With Me〉向偶像致敬。昨晚包括徐若瑄、陳芳語、鄭怡、小球、吳亦帆、林芯儀、林育群、簡鳳君、郭惠妮、張棋惠、大鶴、吳承洋、小花 (陳彥佐)等人都現身捧場支持。

▲那那大師換上小甜甜布蘭妮經典空姐服裝造型。(圖/小鋼砲娛樂提供)