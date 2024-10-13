孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐12日約戰冠軍拳手、綽號「燒打雞」的韓森，經過兩回合奮戰，孫安佐滿臉血落敗，由「燒打雞」韓森勝出，而他臉上的嚴重傷勢也曝了光，幾乎面目全非，經紀人也發聲大讚他非常英勇。

▲孫安佐滿臉血遭裸絞吞敗。（圖／民眾提供）



孫安佐激戰韓森，過程相當火爆驚險，兩人起初纏鬥，但被韓森掙脫反制後，他的體力明顯不支，一個不注意就被韓森連續攻擊頭部至少5拳，這一擊導致他鼻血流出，第一回合宣告結束。第二回合韓森先發制人，朝頭部猛烈進攻，孫安佐最後輸在裸絞的致命一擊，由韓森勝利。

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▲孫安佐傷勢曝光。（圖／翻攝自孫安佐IG）



經過兩回合對戰後，孫安佐滿臉是血，但他仍高喊：「即使我今天輸了，我也會繼續前進努力的。」獲得不少網友讚賞，而他的經紀人事後也曝光高清照片，只見孫安佐臉上滿是瘀青，幾乎是面目全非。經紀人也PO出照片大讚：「一群英勇的戰士們！我們都有堅持夢想！！」

燒打雞得勝後也向孫安佐喊話，認為打贏比賽不是什麼光榮的事，「有時候暴力不能解決問題，但可以解決有問題的人。有多少人想藉著我的手打你，我可以感受到民眾的聲音。」最後直言其實不討厭孫安佐，「某方面來說你也算是我的貴人，但是我只想讓你知道，你值得用更好的方式出現在大家眼裡。」

▲孫安佐。（圖／記者周宸亘攝）