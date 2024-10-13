山本舞香宣布結婚！　閃嫁樂團主唱Hiro…老公感情黑歷史被挖

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星山本舞香13日透過社群平台宣布結婚，與樂團「MY FIRST STORY」主唱男友Hiro共同發表結婚聲明。同時這天也是她的生日。

▲山本舞香結婚，閃嫁樂團主唱Hiro。（圖／翻攝自IG）

山本舞香與Hiro聲明提到：「今後，我們將以彼此為家庭支柱，無論面臨何種困難，都會攜手共同面對，並且一起享受生活中的喜樂與挑戰。儘管我們兩人尚屬不成熟，還有許多不足之處，但懇請大家繼續給予我們指導與支持。」

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▲山本舞香、Hiro結婚聲明。（圖／翻攝自IG）

現年27歲的山本舞香與伊藤健太郎的戀情曾轟動娛樂圈，當時男方駕車肇事逃逸陷入慘境，兩人經歷分手復合又分手收場。而她7月爆出與樂團「MY FIRST STORY」主唱Hiro熱戀，且男方大方認愛，感情進展神速。宣布結婚喜訊同時曬出一連串閃照，龐克風與牛仔風，其中一張是小倆口雙手戴著戒指放在她肚子上，而聲明沒有提及是否已經懷孕。

Hiro（森內寬樹）現年30歲，出身演藝世家，爸爸是演歌歌手森進一，哥哥是ONE OK ROCK主唱Taka。而且他婚前花邊緋聞相當多，包括與前AV天后明日花綺羅交往，又被爆強迫前女友墮胎等，雖然擁有不少感情黑歷史，今選擇情定山本舞香，並在YouTube更新影片分享結婚喜訊。

▲Hiro曬婚戒宣布結婚。（圖／翻攝自YouTube）



