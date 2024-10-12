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走鐘獎入場要收費了！　呱吉曝苦衷「不可能成為常態」公佈票價

記者蔡宜芳／綜合報導

由YouTuber「上班不要看」創立的走鐘獎，是仿照三金典禮（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）為網路創作者舉辦的獎項，今年即將邁入第六屆。而負責人呱吉12日發文宣佈典禮入場將改為收費，吐露真實苦衷，吸引不少網友聲援。

▲▼走鐘獎改收費入場！　呱吉曝苦衷：不可能成為常態。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

▲呱吉是走鐘獎的創辦人。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

呱吉坦言，自從辦走鐘獎以來，每一屆的舉辦過程都讓他感到快樂與痛苦並存，「每一次都有突破，但每一次也都增加更多的包袱。」自第三屆走鐘獎開始在大型場地舉辦，規模與三金典禮相當，「從那之後我們就走上只能更好的不歸路。」

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呱吉提到，第五屆走鐘獎選在高雄舉行，得到高雄文化局和高雄流行音樂中心的協助，是歷屆最高的規格。並且，他們也開始走出自己的路，脫離模仿三金典禮的設計風格。

呱吉進一步透露，本屆走鐘獎的風格主題為AI，這不僅是他們紅毯的穿著風格，也是主視覺的設計元素。他們希望在正式服裝、潮流時尚、和休閒搞怪之間，找到一條屬於走鐘獎自己的路。此外，這一屆的走鐘獎還開放亞洲其它地區的投稿，有來自香港、韓國、新加坡、和馬來西亞的參賽者，「雖然人數還不多，但個（各）個都是渡海的強龍。」

▲▼走鐘獎改收費入場！　呱吉曝苦衷：不可能成為常態。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

▲第六屆走鐘獎將於10月26日舉辦。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

然而，舉辦大型活動的成本問題，是他們一直在討論的議題。呱吉認為，走鐘獎是創作者與觀眾共同打造出來的活動，觀眾與創作者必須同時存在，創作才會成立，因此他從未考慮過小型場地，希望能讓觀眾入場。不過，呱吉也坦言，去年在典禮前一個月，他們因得到神秘友人的幫助，才勉強湊齊了活動資金，「但這終究不可能成為一種常態。」

對此，呱吉宣佈今年第六屆走鐘獎的索票規則將有所改變，從免費索取改為一張300元。他強調，他們無意透過高價斂財，只是將收入用來補貼票務及場地成本，誠懇說道：「我們也會在現場贈送限量的小禮物，給所有蒞臨現場的神秘友人們。請來當我們的朋友吧。」PO文引來許多網友支持。

【呱吉全文】

走鐘獎辦到第六屆，每一屆都很爽也很痛苦，每一次都有突破，但每一次也都增加更多的包袱。

第三屆是我們首次在大規模場地舉行規格近似三金的正式典禮，從那之後我們就走上只能更好的不歸路。

第五屆移師到高雄，在高雄文化局和高雄流行音樂中心的幫助下完成了史上規格最高的表演，並且脫離模仿三金的設計風格，走出自己的路。從此以後，我們從模仿父母講話的小孩變成獨立的青年，要負起自己人生的責任。

本屆的風格主題是AI，這除了是我們紅毯的穿著風格外，同時也是我們主視覺的設計元素。我們希望在正式服裝、潮流時尚、和休閒搞怪之間，找到一條屬於走鐘獎自己的路。

這一屆還有一個更大的特色，就是開放亞洲其他地區的投稿，所以這次我們有來自香港、韓國、新加坡、和馬來西亞的參賽者。雖然人數還不多，但個個都是渡海的強龍。再給我們一點時間，也許走鐘獎的第六十屆就會變成全宇宙都可以投稿的跨星系大獎了。

我要在這個時間點，跟大家講件事。

其實我們每年要在什麼樣的場地舉行活動，一直都是我們內部討論的話題。小型場地可以用更低的成本做出高品質的視覺呈現，但是就不會有空間讓現場觀眾參與。如果我們在大場地舉行，那舞台就要用更高的成本去堆出更大的視覺衝擊，費用就是一個問題。

那我們需要現場的觀眾嗎？反正線上直播也都有數萬人在看，其實有沒有現場觀眾沒差吧？

但我一直認為，就好像創作者的影片沒有觀眾，就只是一棵在無人森林裡倒下的樹木，沒人知道它的存在。

觀眾與創作者必須同時存在，創作才會成立，所以我從來沒有考慮過小場地。我一直認為，走鐘獎是創作者與觀眾共同打造出來的活動，從來不是只有我們寥寥幾個活動的執行者而已。

去年我們到了典禮前一個月，才獲得神秘友人的幫助，勉強湊齊了活動資金，但這終究不可能成為一種常態。

所以我希望各位都可以成為我們的神秘友人。

本屆走鐘獎索票規則由完全免費改為300元，我們無意透過高票價斂財，只是用來補貼票務和場地成本，我們也會在現場贈送限量的小禮物，給所有蒞臨現場的神秘友人們。

請來當我們的朋友吧。

（詳細的辦法會在稍後公佈於官方帳號）

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