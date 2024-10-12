ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸跨性別女星離婚18年復婚！「背後關鍵是婆婆」網讚：超開明

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名跨性別主持人金星於2005年與德籍男友漢斯結婚，領養了3個孩子。後來因為孩子登記戶口問題，兩人選擇在隔年離婚。時隔18年直到今年4月，兩人才突然宣布復婚，她近日受訪問時，罕見地提到復婚背後的原因，透露這一切與婆婆的支持有著密不可分的關聯。

▲金星透露復婚的關鍵推手是婆婆。（圖／翻攝自微博）

▲金星時隔17年在今年與老公復婚。（圖／翻攝自金星微博）

金星在受訪時坦言，之所以會選擇與漢斯復婚，是出於婆婆的堅持。她買的房子大多掛在漢斯與孩子的名下，婆婆替她抱不平，強烈要求漢斯必須和金星復婚，還說：「這個女人（金星）這麼勤勞，必須要結婚」。金星和漢斯都認為婚姻只是一張紙並不重要，但婆婆卻堅持婚姻是對金星辛勤付出的保障，最終促成兩人的再婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金星透露復婚的關鍵推手是婆婆。（圖／翻攝自微博）

▲金星透露復婚的關鍵推手是婆婆。（圖／翻攝自微博）

訪談公開後，迅速登上熱搜，引起網友的熱烈討論。許多網友對金星的婆婆大加讚賞，認為她不僅開明，還非常尊重金星的付出，沒有偏心自己的兒子，眾人都替金星感到開心，認為她遇到了好家庭。

金星的跨性別身份讓她的一生充滿傳奇色彩。原是生理男性的她，1990年為取得美國綠卡與好友登記結婚，1995年接受變性手術，5年後離婚。後來在飛機上與現任老公相遇，對方對她一見鍾情，於2005年結婚，之後領養了3名子女。然而為了幫孩子報戶口，無奈選擇離婚，兩人的感情始終未變，直到今年才復婚。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

推薦閱讀

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金星

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王心凌開唱「超大咖前男友來了」！　無預警現身小巨蛋
  2. 去年金鐘得獎上台結婚！廣播夫妻檔「今年第一獎又中了」
  3. 金曲歌王遭控酒後性侵獲不起訴！　939字怒控：什麼阿貓阿狗都來踹一腳
  4. 登山女神曾格爾不甩婚外情爭議！　完攀「世界14頂峰」史上最年輕
  5. 敖犬拿出鑽戒補求婚！　「未婚妻當場淚崩」浪漫現場曝光
  6. 陸跨性別女星離婚18年復婚！「背後關鍵是婆婆」網讚：超開明
  7. 「理想混蛋」壓軸演出廣播金鐘　獻出新曲許願湊滿三金
  8. 尹馨《孔雀魚》兒子被霸凌淚訴：媽媽有臭味　口罩放玉蘭花除臭
  9. 羅文裕宣布新身份！　竟被操到失眠「緊急喝雞精補氣」　
  10. 蔡明亮罵林書宇：沒看過體液嗎？　「女星遭噴滿臉」19年內幕曝光

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366