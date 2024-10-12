陸跨性別女星離婚18年復婚！「背後關鍵是婆婆」網讚：超開明

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名跨性別主持人金星於2005年與德籍男友漢斯結婚，領養了3個孩子。後來因為孩子登記戶口問題，兩人選擇在隔年離婚。時隔18年直到今年4月，兩人才突然宣布復婚，她近日受訪問時，罕見地提到復婚背後的原因，透露這一切與婆婆的支持有著密不可分的關聯。

▲金星時隔17年在今年與老公復婚。（圖／翻攝自金星微博）

金星在受訪時坦言，之所以會選擇與漢斯復婚，是出於婆婆的堅持。她買的房子大多掛在漢斯與孩子的名下，婆婆替她抱不平，強烈要求漢斯必須和金星復婚，還說：「這個女人（金星）這麼勤勞，必須要結婚」。金星和漢斯都認為婚姻只是一張紙並不重要，但婆婆卻堅持婚姻是對金星辛勤付出的保障，最終促成兩人的再婚。

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▲金星透露復婚的關鍵推手是婆婆。（圖／翻攝自微博）

訪談公開後，迅速登上熱搜，引起網友的熱烈討論。許多網友對金星的婆婆大加讚賞，認為她不僅開明，還非常尊重金星的付出，沒有偏心自己的兒子，眾人都替金星感到開心，認為她遇到了好家庭。

金星的跨性別身份讓她的一生充滿傳奇色彩。原是生理男性的她，1990年為取得美國綠卡與好友登記結婚，1995年接受變性手術，5年後離婚。後來在飛機上與現任老公相遇，對方對她一見鍾情，於2005年結婚，之後領養了3名子女。然而為了幫孩子報戶口，無奈選擇離婚，兩人的感情始終未變，直到今年才復婚。