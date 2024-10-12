RIIZE粉絲抵制承漢回歸！送上百「弔唁花圈」塞爆SM大樓　現場照片曝

記者劉宛欣／綜合報導

南韓造星工廠SM娛樂旗下的人氣男團RIIZE出道一年多，深受海內外粉絲喜愛，已經以6人體制活動近1年的團體，宣告先前陷入私生活爭議的成員承漢（승한）正式回歸，此舉引發強烈的反彈。RIIZE的粉絲團在11日發表了聲明，表示反對承漢的回歸，並送出了數百個弔唁花圈，附上喊話公司的文字，表達抵制的決心。

▲承漢宣布回歸團體，遭粉絲抵制。（圖／翻攝自官方IG）

粉絲們在聲明中指出：「承漢的回歸無論從邏輯還是道德上都無法接受。目前RIIZE的地位是由其他6位成員和支持他們的粉絲共同努力而來，SM娛樂必須知道這一點。承漢在活動暫停期間對團體毫無貢獻，反而成為負擔。」他們進一步表示，RIIZE原本是以6人組形式被接受，突然宣布「7人RIIZE」是對粉絲的欺騙行為，這一舉動既對成員不尊重，也無視粉絲感受。

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此外，粉絲們擔憂承漢的回歸將導致粉絲群體的分裂，甚至可能因歌曲分配問題引發內部分歧。他們認為，作為以「青春成長」為主題的團體，承漢的爭議無疑會影響RIIZE的品牌形象和概念，導致團體的純粹性和價值受到損害。

▲RIIZE粉絲送花圈到SM大樓旁示威。（圖／翻攝自微博）

目前，RIIZE的粉絲已經在SM娛樂位於首爾公司大樓前送去了上百個要求承漢完全退出的挽聯花圈，並計劃從14日起，針對SM娛樂和團體廣告合作方進行卡車抗議。他們的抗議文案中明確要求SM維持RIIZE的6人組。此外，粉絲也發起了對RIIZE周邊商品、專輯及廣告代言產品的抵制，揚言行動將持續到SM確認維持6人團隊為止。

承漢自出道以來，多次因私生活問題遭到批評，包括與女友的合照外流、街頭吸煙的影片，以及在與TXT成員秀彬的直播中提及某女團成員引發的風波。由於接連不斷的爭議，承漢於去年11月宣布無限期暫停活動，直到本月11日，時隔10個月後宣布回歸。