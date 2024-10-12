恭喜！草屯囝仔樞育結婚了　求婚隔天就登記…甜娶10年正妹女友

記者蔡琛儀／台北報導

草屯囝仔繼發行新作品《進香:The Pilgrimage Session》後，繼團員阿倉2年前成為人夫，與女友交往10年的樞育，上週末也在花蓮驚喜向對方求婚，小倆口更火速在隔天就登記結婚，人生正式邁入下一階段。

▲草屯囝仔樞育娶進交往10年的正妹女友。（圖／宇宙信號提供）

樞育和女友是在網路上認識，第一次見面甚至是女友獨自一人從花蓮到草屯，一句「我來了就不會離開了哦」，讓樞育覺得這個女生很勇敢，決定攜手交往，一路就走了10年。兩人對結婚早有共識，也籌備多時，卻因各自忙碌，終身大事推遲了近兩年。

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樞育特地選在兩人交往十週年紀念日，悄悄於上週台南「浪人祭」演出後，瞞著女友與好友們直奔她所在的花蓮，但卻差點等不到對方，好在最後仍驚險且順利的完成任務。樞育更親自剪了一段浪漫的求婚影片並錄製口白，敘述兩人10年來的共同經歷。現場也邀請了女方從小到大各地的朋友們齊聚一堂，還準備了絢爛煙火，讓女主角一進場就感動落淚，樞育更感謝一起規劃求婚計畫的好友：「大家都各司其職，幾乎每天下班後大家都會開會討論到半夜，朋友們都專業到我想開求婚企劃公司了！」

▲草屯囝仔樞育上週秘密求婚。（圖／宇宙信號提供）

樞育分享求婚當下的心情緊張到快哭了，事後笑說：「最後我還是忍住了，我怕一直啜泣的話，畫面會太好笑。」正式完成人生大事的他，也覺得心裡因此踏實了許多，邁入新階段，有了新身份的樞育也預告與阿倉將有著全新的作品及演出規劃。

▲▼草屯囝仔樞育求婚隔天火速和老婆去登記結婚。（圖／宇宙信號提供）