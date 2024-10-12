MIRROR重癱舞者爆意外！「從高處落下」女友斥醫護疏失…院方回應

記者陳芊秀／綜合報導

香港舞者阿Mo（李啟言）2020年在男團MIRROR演唱會發生意外，導致頸椎爆裂，四肢癱瘓2年，目前嘗試新療法，透過腦電波傳達至肌肉，讓手腳可以輕微擺動。然而他近日爆出復健意外，疑似因安全帶沒扣好身體，上半身從高處往後墮下，女友限動發文讓事件曝光。

▲舞者阿Mo在住院醫院爆意外。（圖／翻攝自IG）



So Ching（蘇芷晴）So Ching表示，一直以來非常感謝醫院的醫生和護士對阿Mo的悉心照顧，使他能夠順利完成日常治療。儘管復健之路漫長而艱辛，阿Mo始終以200倍的努力面對治療，這其中也有賴於醫院提供的安全舒適環境。

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然而，近日因某醫護人員的疏忽，未能確認吊機的安全扣是否妥善扣好，導致阿Mo的上半身從高處向後落下。幸運的是，他落在輪椅扶手上，避免了對頸部和頭部的二次傷害。然而So Ching強調，過去也曾發生過小失誤，但這次事件直接影響到阿Mo的安全和康復，請恕無法一再諒解。為此發文呼籲醫院和相關負責人正視此問題，承諾不再發生類似事件，希望每位醫護人員能夠更加謹慎，以確保病人的生命安全。So Ching最後表示，希望每個人都能多做一步、多想一點，讓生活更加開心、安心、順心。

▲So Ching蘇芷晴發文。（圖／翻攝自IG）

據《香港01》報導，阿MO接受治療的香港中文大學醫院（簡稱：中大醫院）回覆表示，一名住院病人早前於病房使用轉移器時，因其中一個掛鈎不穩妥而失去平衡，現場護士及病人看護即時從旁扶着病人，並同時將掛鈎穩妥，其後再多兩名護士加入協助，安全轉移病人到床上。中大醫院強調十分關注事件，已再次提醒醫護人員要小心使用器材，避免同類事情再次發生。