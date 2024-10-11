蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

記者蔡琛儀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）8月結束歷時5年的「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會後，就前往歐洲享受假期，近日在南歐馬爾他、英國等地都被網友捕獲；上個月剛度過44歲生日的她，今天在自己的社群分享在蘇格蘭、馬爾他的旅遊照，不論是秀出大片性感美背，還是一雙筆直修長的鉛筆美腿，好身材讓粉絲看了都直呼：「是誰這麼辣！」

▲▼蔡依林分享旅遊美照。（圖／翻攝IG／jolin_cai）

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Jolin發文透露自己首度在馬爾他體驗搭船出海釣魚，還一口氣釣了快8條魚，「釣得三頭和背肌都很痠。」直呼是「beginner luck」（初學者的幸運）。有趣的是，Jolin分享的其中一張照片是坐在椅子上，假裝跟經過路邊、牽著大狗的外國帥哥合照，天后還露出一臉嬌羞的表情，相當逗趣。

▲蔡依林一臉嬌羞和外國帥哥及可愛狗兒合照。（圖／翻攝IG／jolin_cai）

而她也在蘇格蘭意外學會開船，直呼：「治癒之旅，愛死了，眼睛友善！」在蘇格蘭包緊緊的她，還不忘穿上此次巡演的大學T，被紡絲虧：「姐也和我們一樣還沒從Ugly beauty走出來嗎？」

▲▼蔡依林連出遊也穿演唱會上衣。（圖／翻攝IG／jolin_cai）