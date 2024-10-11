記者吳睿慈／綜合報導

南韓情侶檔泫雅、龍俊亨11日在韓舉辦婚禮，兩人儀式不對外公開，只有請好友、親人到場，活動在晚間揭曉，她原本是短髮，精心把頭髮接成長捲髮，並頭髮染成橘紅髮色，典禮尾聲，她唸著誓言承諾「我會成為像朋友的妻子」，感動的內容使得15年經紀人當場哭了。

▲泫雅催淚誓言曝光。（圖／翻攝自IG）



小倆口婚禮並未安排祝歌、親友獻詞，所有時間留給兩人，婚禮尾聲來到感動的部分，泫雅唸著事前準備好的誓詞，「老公不論有什麼興趣，我想成為可以陪他一起宛如朋友般的妻子」、「不會再害怕每天睜開眼，我們會有趣又幸福地生活下去」。

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▲▼在眾人的見證下，泫雅與龍俊亨交換戒指。（圖／翻攝自IG）



泫雅誓詞讓15年的經紀人感動不已，當場落淚，夫妻倆也在眾人的見證下交換戒指。演員兼歌手嚴正化也在IG祝賀「太恭喜了，希望你們天天都幸福」，現場還有東方神起允浩、洪錫天等人參與婚禮。

據韓媒報導，三淸閣一天場地租借約為韓幣1500萬元、鮮花佈置韓幣1500萬元、選用的花類包含鈴蘭等多種類別，因此還會有其他追加費用，再加上表演、餐費、禮服、妝髮等大小開銷，韓媒粗估小倆口的婚禮費用至少韓幣1億元以上。