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時隔30年！張震、陳以文再度大銀幕同框　劉冠廷首合作：像魯夫遇到紅髮傑克

記者蕭采薇／台北報導

張震、莫子儀首次共同主演電影，曾以《緝魂》勇奪金馬影帝的張震，以新作《餘燼》再次入圍最佳男主角，他表示非常榮幸：「這幾年一直持續精進表演，深深感受到表演鬆弛、舒適的狀態，加上參與幕後監製的經驗，此時可以再次入圍，對我來說更是人生的另一個里程碑跟最好的肯定。」

▲時隔30年 張震（左）、陳以文（右）在《餘燼》再度同框大銀幕飆戲，同片還有金馬影帝莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲時隔30年，張震（左）、陳以文（右）在《餘燼》再度同框大銀幕飆戲。（圖／本地風光提供）

在《餘燼》故事背景中扮演了極關鍵、重要的警察角色群，由飾演陳隊長的陳以文帶領張震、劉冠廷、馬志翔、侯彥西一同破案，特別是擔任案件負責人的張震，不僅要到現場與嫌疑犯肉搏打鬥，還得忍受長官壓力，陳以文笑說：「張震其實蠻衰的，因為片中我會一直責備他、叨念他，不過他偶爾也會回刺我幾句。」

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▲時隔30年 張震（左）、陳以文（右）在《餘燼》再度同框大銀幕飆戲，同片還有金馬影帝莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲劉冠廷（右）在電影中成為張震（中）辦案的得力助手，戲裡戲外都把張震視為大哥般景仰。（圖／本地風光提供）

陳以文和張震的電影合作，要回溯到30多年前楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》和《麻將》，但兩人私底下其實一直有交流，陳以文透露：「鍾導在寫這兩個角色關係的時候，隊長和隊員之間的默契、熟悉感，放在我們身上蠻自然流露，因為彼此都認識對方很久了，所以互動時也可以看到張震那個角色偶有的小脾氣，好像真有這麼回事的感覺。」

▲時隔30年 張震（左）、陳以文（右）在《餘燼》再度同框大銀幕飆戲，同片還有金馬影帝莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲張震（右）、陳以文（左）上回合作，要回溯到30多年前的《牯嶺街少年殺人事件》。（圖／本地風光提供）

在電影中成為張震辦案得力助手的劉冠廷，戲裡戲外都把他視為大哥般景仰，首次合作的兩人，劉冠廷表示很緊張：「我在現場不太敢跟震哥聊天，但他人非常nice，對我們這些晚輩照顧有加，我們就是一邊拍攝一邊學習，在拍攝的空檔，我們會圍著他、問他在世界各地拍攝的故事，就像動漫《海賊王》第一集魯夫遇到傑克那樣！」

▲時隔30年 張震（左）、陳以文（右）在《餘燼》再度同框大銀幕飆戲，同片還有金馬影帝莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲劉冠廷（左）表示和張震（右）對戲很緊張，就像動漫《海賊王》第一集魯夫遇到傑克那樣。（圖／本地風光提供）

電影《餘燼》為金獎導演鍾孟宏最新力作，集結金獎卡司陣容：張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、鮑起靜、陳以文、王柏傑、李銘忠、侯彥西、黃瀞怡等人共同演出。電影以鍾孟宏導演獨特的個人風格翻開歷史的舊帳，表面靜好的歲月，背後有多少遺忘與秘密？

▲時隔30年 張震（左）、陳以文（右）在《餘燼》再度同框大銀幕飆戲，同片還有金馬影帝莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲（左起）張震、劉冠廷、馬志翔，在《餘燼》故事背景中扮演了極關鍵角色。（圖／本地風光提供）

故事描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了寧靜，接二連三的刑事案件背後有著不為人知的關聯。警官張振澤（張震飾演）與搭擋小蔡在諸多謎團中找尋線索，辦案方向卻逐漸分歧，這時出現一名陌生男子莫子凡（莫子儀飾演），不斷被喚醒的過往記憶，真相慢慢浮現。兩個執著於真相的人，以各自的方式撕開歷史疤痕，《餘燼》將在11月15日全台上映。

▲時隔30年 張震（左）、陳以文（右）在《餘燼》再度同框大銀幕飆戲，同片還有金馬影帝莫子儀。（圖／本地風光提供）

▲陳以文（中）帶領張震、劉冠廷、馬志翔、侯彥西一同破案。（圖／本地風光提供）

 

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餘燼, 張震, 陳以文, 劉冠廷

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