想像老婆趙小僑偷情　劉亮佐：「就算跟金城武也得死」

記者葉文正／台北報導

屈中恆、劉亮佐日前為宣傳舞台劇《妳和我和他的真相》，上鏡電視《藝術正發聲》節目接受主持人陳璽鈞訪問。屈中恆、劉亮佐在這齣舞台劇中飾演好友，但屈中恆卻偷吃劉亮佐的老婆賴雅妍，害得劉亮佐綠雲罩頂。

▲屈中恆(右)、劉亮佐(左)與主持人陳璽鈞合照時重現舞台劇中感情糾葛情節。（圖／鏡電視）

劉亮佐說為了進入角色，他一開始是想像現實中的老婆趙小僑跟屈中恆偷情，自己會怎麼做，但怎麼想都匪夷所思。屈中恆除了笑他想這些有的沒的幹什麼外，更天外飛來一筆說：「(如果)是想像小僑跟金城武偷情，會不會好一點？」只見劉亮佐佯怒說：「一樣！都得死」，讓現場所有人大笑不已。



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▲屈中恆(右)、劉亮佐(左)舞台劇交手。（圖／鏡電視）

現實生活是個開心爸爸、開心丈夫的劉亮佐，劇中卻是飾演老婆跟好友偷情的綠帽男。劉亮佐笑說自己從沒有過這樣經驗，既使聽了身旁朋友的經驗也沒有太深刻的感受，所以一開始他用了最廉價的方式，就是想像如果老婆趙小僑跟屈中恆偷情，自己會怎麼樣。但劉亮佐說，如果用自己的個性去演這個角色，那鐵定更有攻擊性，不會像劇中角色這樣心平氣和。此時一旁的屈中恆打趣接話問到：「(如果)是想像小僑跟金城武偷情，會不會好一點？」只見劉亮佐佯怒說：「一樣！都得死」，笑翻全場。



同劇女主角蔡燦得曾經在宣傳該劇的時候，曾表示屈中恆年輕的時候很像詹姆斯．狄恩，對戲的時候都會不小心愛上他。對此屈中恆回應笑說：「請大家不要認真，她本來就是怪怪少女，現在是個怪怪婦人，不過我們年輕的時候倒是滿欣賞對方的」。由於屈中恆與蔡燦得是「從小就認識」的多年好友，這次在劇中飾演夫妻時也激盪出不少火花，連屈中恆的正牌老婆Vicky看完演出後，都語帶醋意地對他說：「你跟蔡燦得還挺親密的嘛」。



《妳和我和他的真相》幕後最大推手就是國際名導楊世彭。屈中恆表示這齣劇是他和楊導合作的第五齣劇，兩人第一次合作時，首演結束後他除了謝謝導演找他演出外，還說：「我很幸運可以碰到你」，結果，當時已經78歲的導演回他：「我沒想到回到台灣，還能碰到像你這樣的演員，我也覺得很幸運」，讓屈中恆當下大受感動。劉亮佐則是2000年就楊導合作過，他覺得20幾年來楊導對於戲劇的熱情依舊不變，既使現在快90歲，他在排練時仍會講戲講到眉飛色舞，對於戲劇的投入，讓人覺得不跟上他不行。





不過劇中台詞不只好笑，更是辛辣。屈中恆說到整齣劇開場的第一句台詞就是從賴雅妍口中說出的：「我喜歡跟你做愛！」不只台詞超18禁，導演原先設定這一場戲還要有在被窩裡纏綿的「愛情動作戲」，但後來怕一開場場面就過於火辣，才調整為兩人已翻雲覆雨後的對話來開場。