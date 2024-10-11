周興哲爽開麥拉倫「車上載妹不是老婆」　她羞認：血脈賁張

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲近日宣布與台灣華納音樂戰略聯盟，將於年底發行入行十週年全新創作專輯，今（11日）又搶先推出先行歌曲〈巴黎的夜晚走走〉，MV特別請到同門師妹何思靜和詹子萱聯合主演，而且自己不搶風頭，特別在MV唱到一半時才出現，只為讓兩位新生代師妹能多點發揮空間，導演還安排麥拉倫跑車入鏡，讓愛車的他開心不已。





▲▼周興哲邀同門師妹詹子萱、何思靜出演新歌〈巴黎的夜晚走走〉MV。（圖／星空飛騰提供）

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對於〈巴黎的夜晚走走〉的創作初衷，周興哲感性說：「人總是在旅程中特別勇敢。暫時逃離了現實的制約，內心就可以一種更輕盈、愉悅的節奏去感受、去實踐。包括說出『我愛你』這件事。」也想傳達，「我愛你」三個字是人類語言中最重要的發明，「至今尚無任何如此簡短的詞彙能夠取代，傳達如此精準慎重的情意。」笑說：「聽我的歌，應該就很有告白的功效。」

何思靜和詹子萱在現實生活中曾因合作同一部劇而結為好友，所以對起戲來默契十足，尤其何思靜一場奪車而出的哭戲，從不解、動怒到淚流滿面富涵層次全都精湛詮釋，提到和周興哲對戲，她表示很榮幸，大讚師兄人超好，驚呼沒想到真的能如願以償坐上他開的超跑，覺得引擎聲令人血脈賁張，相當過癮又刺激。