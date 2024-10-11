邱宇辰認「陷2年黑暗期」！0作品洩心聲：不知道娛樂圈還需不需要自己

▲（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

「這個經歷回過頭看是好的，如果沒有那些經歷，我覺得我勝任不了這個角色，我沒有辦法去感同身受，我覺得演員多多少少要去經歷一些事情，觀眾可以看得出來這個人有沒有苦過……」

在拍完電視劇《我和我的鋼四壁》之後，邱宇辰陷入了近兩年的黑暗期，沒有作品推出、不知道娛樂圈還需不需要自己，後浪一波波往前衝，15、6歲就出道，到底現在的歸屬在哪裡？很多想做的、能做的都做不了，「我感覺我有翅膀，但是飛不起來」，那段時間的邱宇辰，很不快樂，幾乎都在家，出門就只為了健身，讓運動忘掉煩惱。

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「但等到一健身完、開心了一下，回過頭來自己人在房間的時候，又會去思考很多事情，所以那段時間的壓力跟整個狀態是比較不穩定跟不好的。」

▲（圖／林士傑攝）



直到BL劇《關於未知的我們》送上演出邀約，經紀人跟邱宇辰說拍這部戲「要脫又要打」，冥冥中註定要跟這個角色相遇，健身房練就的體態剛好符合，加上要飾演的「魏謙」也是個充滿絕望的個性，邱宇辰花三天把原著小說看完，哭了很多次。

「雖然沒有到（劇中角色）這麼慘，但是會覺得某種層面上同樣是一個很極度壓抑自己，懷疑這個世界、懷疑周遭的人，為什麼要讓自己這麼的辛苦跟痛苦？但是你必須還是要繼續往前走的一個壓力扛在那邊，所以我那時候看這個角色就有很強烈很強烈的一種共情感，所以會把我真的很黑暗一面的感受放在這個角色身上。」

▲（圖／林士傑攝）



拍攝《關於未知的我們》時導演告訴邱宇辰「我沒有要你笑，我就是要你面無表情」，邱宇辰懂那個感受，甚至反問「可不可以痛苦地笑出來？」因為自己也曾經在那個絕望的當下，就這麼笑了，原來這種笑容，比面無表情、比掉眼淚更讓人無力跟無奈。

感覺老天是在開玩笑，把一個人推到谷底，然後給了一個機會，就是要詮釋個身在谷底的人，失落但沒喪志，健身練出了肌肉線條，新的角色剛好就是這種體態。

「太幽默，讓你站起來、又把你打下去，讓你站起來、又把你打下去，就是一直是這樣，很像老天真的在跟你開玩笑，但你唯一能面對的就還是繼續往前， 沒有辦法……。」

▲（圖／林士傑攝）



以前出身自節目《模范棒棒堂》的「毛弟」，七年前成為「邱宇辰」，一直以來都是正向陽光的正能量達人，總是開開心心過生活，隨著年紀增長，這一回的「等」，久到讓他開始沮喪、懷疑、憤恨，明明自己有努力，到底還有哪裡不夠？

「拍《關於未知的我們》一開始我真的沒有想這麼多，一開始那時候我甚至懷疑我自己，內心有想法感覺這是我最後一個作品了，就最後一次吧、就賭最後一次吧，沒有就算了，也可能像之前拍完戲，可能大家說『我知道你有拍』，就沒了，所以我壓根沒有去想說這部戲我到底要得到什麼東西、或多大熱大紅，沒有，我就是很在那個角色裡面，我很享受在那個當下，我很享受魏謙的苦、魏謙的愛、魏謙所有的痛苦掙扎裡面，我可能很像在做那兩年的自己，所以你雖然說看起來很自在，但是等於是內心又再重複了一遍那些事情、煎熬了一次，但是你想『就最後一次了』，也無所謂了。」

《關於未知的我們》在開播初期沒有受到很多關注，直到第六集播出之後，來自各國的訊息慢慢變多，這才讓他「開始知道好像有一些東西要來了」，甚至有原著小說粉絲留言「我真的覺得你就是裡面這個人」，邱宇辰看了這句話，深呼吸了一口氣，我是經歷過、是懂他的人，我沒有辜負原著粉絲，當然我也沒有辜負自己的努力，所有的過去成就了現在，再怎麼辛苦的過去，回頭看都是有存在意義的。

▲（圖／林士傑攝）

邱宇辰

生日：10月10日

2006年參與電視節目《模范棒棒堂》出道、2008年成為超克7成員，2011年與邱勝翊、廖允傑組成男團JPM

曾演出《死神少女》《你有念大學嗎？》《一起幹大事》《我和我的鋼四壁》及《關於未知的我們》等戲劇作品

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