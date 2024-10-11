YTR安森車禍1個月首發聲！　堅強喊：我會努力復健

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「默森夫妻」的安森（Anson）9月發生車禍，導致頭部受到重創，一度住進加護病房，所幸目前已甦醒。為此，今（11）日他也透過臉書寫下長文向外界報備近況，「我會持續努力的復健，期待我真的能『正式回歸』的日子⋯盡快到來，繼續努力。」

▲安森9月出車禍。（圖／翻攝自Facebook／默森夫妻旅遊生活頻道）

安森表示，自己在摔車當下經歷手腳的磨損與傷口，更嚴重的是腦部遭受重創。他表示，當時前後腦部撞裂，耳朵裡的血液噴出，情況相當危急，同時也透露，事發至今已經過去20多天，但對整件事毫無記憶，左耳持續耳鳴，幾乎聽不到聲音。

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安森感謝家人、朋友、粉絲以及各界宗教人士的支持與祈禱，即使在最艱難的時刻，大家依然沒有放棄他，持續給予關懷和鼓勵。這段經歷讓他充滿感恩，也更加珍惜生命。他透露，現在的他正在慢慢康復，但需要重新學習站立，這對他來說是前所未有的挑戰，因為必須小心再也不能傷到腦袋。

▲安森在臉書發文向大家透露身體近況。（圖／翻攝自Facebook／默森夫妻旅遊生活頻道）

最後，安森也向粉絲保證，自己會努力進行復健，期盼能早日「正式回歸」，回到大家身邊。他強調，這段時間的復健雖然艱難，但他充滿決心與希望，並感謝大家一路以來的支持和愛護。

【臉書全文】

好久不見，我是安森。

今天能夠與大家打招呼⋯

我的內心感到非常「幸運」

先排除摔車當下⋯

手、腳落地各種磨損、傷口！

最可怕且擔憂的⋯

莫過於「腦部大重傷」！

前、後腦撞裂、腦內受損⋯

耳朵還直接將腦內血量噴滿身！

直至現在⋯連左耳⋯

幾乎滿滿耳鳴⋯聽不到聲音

事發至今甚至有20幾天以上！

我！毫！無！記！憶！

近幾天聽了很多分享⋯

才知道⋯原來⋯

我出了如此大的「生命關卡」！

但同時也感受到⋯

家人、朋友們、觀眾、新聞記者⋯

甚至各宗教！佛教尊敬的法師們！

基督教的牧師們！

雖然知道我狀態沒什麼好消息⋯

但從未放棄！不斷的⋯

為我祈禱、關懷、鼓勵

除了感恩！還是感恩

如今，雖然我慢慢回復⋯

但正如你們看到的⋯

連「站立」這麼看似常態的事情！

在我與全新腦袋的相處下⋯

我還是必須練習！重新認識「站立」！

方方面面都要格外小心

因為⋯現在要全力保護腦袋！

我，千萬不能再撞傷一次了

我會持續努力的復健

期待我真的能「正式回歸」的日子⋯

盡快到來，繼續努力

Love U All

