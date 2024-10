2NE1演唱會「YG Family」後台大合照逼哭粉！網挖10年前對比照：活久見

文/妞新聞

「What's up! we are 2NE1!」由CL(李彩麟)、BOM(朴春)、DARA(朴산다라)和Minzy(孔旻智)組成的傳奇韓國女團「2NE1」正式「Come Back Home~」啦!睽違8年的出道15周年紀念演唱會,自10月4日至6日,一連3天在首爾奧林匹克公園舉辦,總計吸引超過1萬多名來自全球的粉絲到場朝聖。

活久見!4女王滿血回歸

神曲串燒全場大合唱

▲2NE1。(圖/X@soompi)

▲2NE1日前舉辦出道15周年紀念演唱會。(圖/X@ssantokki_12)

〈I AM THE BEST〉、〈Lonely〉、〈Clap Your Hands〉、〈 I DON'T CARE〉、〈Falling in Love〉、〈Ugly〉經典神曲全唱了!2NE1在巡演首站家鄉首爾果然拿出滿滿誠意,一開場就用〈FIRE〉點燃全場,塞好塞滿20幾首歌曲清單、歡唱超過2個多小時,絕佳狀態讓粉絲泛淚大呼:「狂起雞皮疙瘩」、「我永遠的女王團」、「看到哭!」。

台下娛樂圈大咖雲集

「YG Family」10年後合體被瘋傳

▲許多藝人到場應援2NE1演唱會。(圖/X@baemonstered)

堪稱刷新KPOP歷史的演唱會,台下也被發現有許多藝人到場應援,演唱會中途還特別設置Dance Challenge環節,隨機點名入鏡跳一段,像是YG娛樂前輩BIGBANG大聲、SE7EN都被拍到,後輩團BABYMONSTER 、CNBLUE鄭容和以及女團NewJeans全員也大方熱舞。

連樂壇資深大前輩們都逃不過,搖滾樂團YB的主唱尹度玹、鮮于貞娥都被鏡頭精準CUE到,綜藝人盧弘喆更藉機大秀一段〈I AM THE BEST〉瘋狂亂舞。

▲Jennie。(圖/X@jen88_bk_emk)



▲後台YG Family大合體。(圖/X@royalparkbom)

Big thanks to stories_of_lee ig update for all these precious og Yg Family photos and videoshttps://t.co/hYdD6EXTbo#2NE1 #WELCOMEBACK_2NE1 pic.twitter.com/NRSFCvYpFt — DaraLING (@ling_2ne1) October 6, 2024

不可能真的是YG Family吧(哭)?在演唱會順利落幕後,後台的這2組合影馬上在全網掀起轟動,除了被大螢幕鏡頭CUE到的SE7EN、Gummy、BIGBANG大聲,GD、WINNER成員李昇勳、金秦禹、宋旻浩、iKON成員金東赫也加入與2NE1拍下「家族大合照」。

▲2014年的YG Family演唱會合影被挖出。(圖/X@joys_ic)

影片中還可以看到大家一個個集合的模樣超溫馨,BLACKPINK成員Jennie則是與YG舞團參與另一梯次合影,粉絲們紛紛激動爆哭,同時挖出2014年的「YG Family演唱會合影」,一對比鼻酸留言:「活久見。」

