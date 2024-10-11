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2NE1演唱會「YG Family」後台大合照逼哭粉！網挖10年前對比照：活久見

文／妞新聞

「What's up! we are 2NE1！」由CL（李彩麟）、BOM（朴春）、DARA（朴산다라）和Minzy（孔旻智）組成的傳奇韓國女團「2NE1」正式「Come Back Home～」啦！睽違8年的出道15周年紀念演唱會，自10月4日至6日，一連3天在首爾奧林匹克公園舉辦，總計吸引超過1萬多名來自全球的粉絲到場朝聖。

活久見！4女王滿血回歸

神曲串燒全場大合唱

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▲2NE1。（圖／X@soompi）

▲2NE1日前舉辦出道15周年紀念演唱會。（圖／X@ssantokki_12）

〈I AM THE BEST〉、〈Lonely〉、〈Clap Your Hands〉、〈 I DON'T CARE〉、〈Falling in Love〉、〈Ugly〉經典神曲全唱了！2NE1在巡演首站家鄉首爾果然拿出滿滿誠意，一開場就用〈FIRE〉點燃全場，塞好塞滿20幾首歌曲清單、歡唱超過2個多小時，絕佳狀態讓粉絲泛淚大呼：「狂起雞皮疙瘩」、「我永遠的女王團」、「看到哭！」。

台下娛樂圈大咖雲集

「YG Family」10年後合體被瘋傳

▲許多藝人到場應援2NE1演唱會。（圖／X@baemonstered

堪稱刷新KPOP歷史的演唱會，台下也被發現有許多藝人到場應援，演唱會中途還特別設置Dance Challenge環節，隨機點名入鏡跳一段，像是YG娛樂前輩BIGBANG大聲、SE7EN都被拍到，後輩團BABYMONSTER 、CNBLUE鄭容和以及女團NewJeans全員也大方熱舞。

連樂壇資深大前輩們都逃不過，搖滾樂團YB的主唱尹度玹、鮮于貞娥都被鏡頭精準CUE到，綜藝人盧弘喆更藉機大秀一段〈I AM THE BEST〉瘋狂亂舞。

▲Jennie。（圖／X@jen88_bk_emk

▲後台YG Family大合體。（圖／X@royalparkbom

不可能真的是YG Family吧（哭）？在演唱會順利落幕後，後台的這2組合影馬上在全網掀起轟動，除了被大螢幕鏡頭CUE到的SE7EN、Gummy、BIGBANG大聲，GD、WINNER成員李昇勳、金秦禹、宋旻浩、iKON成員金東赫也加入與2NE1拍下「家族大合照」。

▲2014年的YG Family演唱會合影被挖出。（圖／X@joys_ic

影片中還可以看到大家一個個集合的模樣超溫馨，BLACKPINK成員Jennie則是與YG舞團參與另一梯次合影，粉絲們紛紛激動爆哭，同時挖出2014年的「YG Family演唱會合影」，一對比鼻酸留言：「活久見。」

【延伸閱讀】

活久見！2NE1全員合體「巡迴演唱會日期公開」！YG三大女團撞場網：DARA劇透

2NE1朴春暴瘦回巔峰！演唱會回歸前「小V臉＋鉛筆腿近況曝光」，網驚：沒吃飯嗎？

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Niusnews妞新聞, 2NE1, YG Family

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