珍妮佛羅培茲首吐離婚心聲！　認陷入「人生最低潮」：他X的困難

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢影星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、班艾佛列克（Ben Affleck）分手近20年後在2022年世紀復合，8月被外媒報導指出已經正式申請離婚。據悉，兩人的嫌隙自從度蜜月時開始，且是小班先提出分手，讓珍妮佛感到極大的羞辱感，近日，女方正是在接受採訪時，談起了這段婚姻的結束，坦言「他X的困難」。

▲珍妮佛羅培茲8月結束了與班艾佛列克的兩年婚姻。（圖／路透）

根據外媒報導，珍妮佛羅培茲受訪時分享了她在今（2024年）年夏天所經歷的情感低潮，包括巡演取消、離婚、輿論壓力。這段時期讓她重新思考生活，專注於自我成長，直言「他X的困難」。珍妮佛羅培茲感慨地說：「這可能是我人生中最艱難的時刻，但同時也是最好的時刻，因為我終於能夠真正專注於自己。」她透露離婚後，決定暫時停工，專心處理情緒問題，花更多時間陪孩子，讓她感受到自我療癒的力量。

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▲珍妮佛羅培茲首次公開談及離婚心聲。（圖／翻攝自IG）

此外，珍妮佛羅培茲也進一步闡述心境上的轉變，她表示：「我的一生都在追求證明自身價值，現在終於學會了肯定自己，告訴自己『妳做得很好，妳值得這一切』。」另外，她也向粉絲表達感激之情，說道：「讓大家失望我真的感到很抱歉，但我需要一段時間陪伴孩子和自己。」最後也向大家保證很快會回到舞台上。