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新人女團出道「災難級走音」影片爆紅！　網嚇傻：不能只有我聽到

記者劉宛欣／綜合報導

香港新人女團UNi日前舉行出道發布會，表演歌曲〈Now〉，但演出效果不如預期，表演片段在網路上瘋傳，被笑稱為「不能只有我聽到系列」，甚至有人開玩笑說當天在場的工作人員耳膜恐怕受損。在Threads上掀起熱烈討論，網友傻眼直呼「嚇得我差點把手機摔了」。

▲UNi舞台表演引起討論。（圖／翻攝自Threads）

▲香港新人女團UNi。（圖／翻攝自官方IG）

網友對UNi的表現看法不一，有人形容她們是「崩潰系女團」，還有人調侃「唱得比我家的狗還難聽」，表示表演讓他們一度懷疑手機喇叭壞了。不過，也有網友持正面態度，認為這樣的「反向操作」反而幫她們打開了知名度，並表示「至少她們沒有假唱，應該給新人團體更多的機會」。

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▲UNi舞台表演引起討論。（圖／翻攝自Threads）

▲UNi舞台表演引起討論。（圖／翻攝自Threads）

根據港媒報導，UNi由四位成員Seeing、SZECHING思澄、Silver和Yammi彤彤組成，出道前團體經歷多次人事變動，從最初的6人變成現在的4人。成員SZECHING思澄曾是女團Spiral的成員，後來加入UNi，但之後另一名成員Ariels張瑞芝則因為團內不和而宣布退出。此次出道表演因為走音引起爭議，成員們也陸續在社群平台回應事件。

▲UNi舞台表演引起討論。（圖／翻攝自Threads）

▲隊長SZECHING思澄發文。（圖／翻攝自IG）

隊長SZECHING思澄對於表現不佳表示歉意，她在發文中提到當天沒能發揮100%的實力，原因包括緊張以及場地音效問題，導致她們聽不清楚自己的聲音。她表示不會反駁外界的批評，並感謝大家的真實意見，這些建議將幫助她們團隊改進。她的回應展現了謙虛的態度，也贏得部分網友的支持。

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