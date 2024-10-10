Joeman拍《靈能》肩膀沉重超毛！　曬照「揭真相」阿滴見狀爆粗口

記者顧齊祐／綜合報導

百萬網紅Joeman和電視台合作推出號稱「台版《通靈之戰》」的靈能競賽節目《靈能的挑戰》，播出至今話題度滿滿。而今（10）日Joeman也在社群發文表示在錄製節目時，肩膀一直覺得很沉，直到後來看了照片才發現異樣。

▲Joeman錄製節目時覺得肩膀很沉。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）



Joeman今日在Threads上面發文表示「在拍《靈能的挑戰》時一直覺得肩膀很沉，毛毛的」，文字瞬間讓人不寒而慄，而隨後當他看到了照片才一切真相大白，他寫道「後來看照片才發現是因為襯衫的墊肩很大塊」，原來是因為墊肩才覺得肩膀沉沉的。

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▲Joeman看了照片才發現是因為襯衫的墊肩很大塊。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）



文章發布後，讓網友們超級無言，留言表示「我要發瘋」、「九式幽默」、「高乘載肩膀」、「是真的很大塊」、「你真的太有才」，就連網紅阿滴也現身留言區，無奈回覆「洗勒靠」。

▲不少參賽者指出攝影棚有鬼。（圖／翻攝自Joeman Instgram）



而事實上，日前《靈能的挑戰》製作單位釋出的幕後花絮中，就有不少參賽者表示「我覺得這裡鬼真的是有點多，你們片場真的有點兇」、「除了人很熱鬧以外，那個無形的也很多」、「確實很陰，而且我們剛剛在樓上那個電燈跳停了好幾次」，都指出攝影棚現場似乎存在著靈異現象。Joeman事後也直言「我們拍攝的片場是出名的兇」。