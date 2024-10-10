ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《巡演轉學生》來台宣傳！　受邀高雄電影節放映

記者吳睿慈／台北報導

電影《巡演轉學生》由《去唱卡拉OK吧！》齋藤潤、影壇新銳松藤史恩聯合主演，以日本獨特的文化表演「大眾演劇」劇團為背景，描述兩位背景迥異的國中男學生，在一個月內從陌生人轉變為交心好友的青春故事。電影劇情動人，除了拿下義大利遠東國際影展銀桑樹獎，並獲邀本屆高雄電影節台灣首映。

▲▼ 《巡演轉學生》齋藤潤。（圖／ 中影提供）

▲《巡演轉學生》由齋藤潤、影壇新銳松藤史恩聯合主演。（圖／ 中影提供）

《巡演轉學生》故事描述國中生主角裕貴（松藤史恩飾演）從小跟隨父親腳步，在大眾演劇劇團中練習演出，由於劇團每月都至不同地方巡演，因此他只能配合巡迴而四處轉學。難以融入校園生活的裕貴，鮮少能在為期一個月的校園生活交到好友，直到有天在老師請託下，他幫忙轉交作業給從不上學的叛逆資優生阿建（齋藤潤飾），兩人因此發展出一段短暫卻美好的情誼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 《巡演轉學生》齋藤潤。（圖／ 中影提供）

▲松藤史恩將來台宣傳電影。（圖／ 中影提供）

《巡演轉學生》為紀念埼玉縣川口市成立90週年，以及SKIP CITY D-Cinema電影節創辦20週年的紀念之作，由新秀導演藤田直哉執導，全片以川口市為背景，結合日本傳統大眾演劇和話題十足的青春題材，並由兩位近年大放異彩的影壇新星松藤史恩、齋藤潤聯手主演。

▲▼ 《巡演轉學生》齋藤潤。（圖／ 中影提供）

▲《巡演轉學生》受邀本屆高雄電影節放映。（圖／ 中影提供）

本片除受邀本屆高雄電影節放映以外，也將於13日在台北真善美戲院舉辦搶先特映會，導演藤田直哉及男主角松藤史恩將出席映後與觀眾相見歡，本場次觀眾更能獲得「A3中文電影海報」乙張，購票詳情請至中影國際官網查詢。《巡演轉學生》將於10月25日全台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

台「足調系AV女優」認了同時交往12男！情史起底 激戰50人揭片酬秘辛

台「足調系AV女優」認了同時交往12男！情史起底 激戰50人揭片酬秘辛

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

齋藤潤, 松藤史恩, 巡演轉學生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕾菈認有想過引退「不適合這產業」！　昔陷低潮罕吐真心話
  2. 董仔抱怨老公拍照「超崩壞」引網共鳴　他怒回：再嫌就自己拍
  3. 曾患肺炎入院健康亮紅燈！李立群「坐輪椅」搭機回台認了：走不動
  4. 《巡演轉學生》來台宣傳！　受邀高雄電影節放映
  5. 超瘋狂！小S現身信義圈「親民互動全被拍」　搖下車窗直接喝粉絲飲料
  6. 祖雄國慶日高喊「台灣是我的家」！　定居12年曝感動心聲
  7. 歐陽靖苦惱與孩子談「日本人爸爸」！　4歲兒反應讓她超意外
  8. 美女主播「雙十節合照國旗」！　張宇現身中正紀念堂嗨喊：敬自由
  9. 原民金曲歌王罕見曝「對愛情的期許」　新造型帥成這樣
  10. 《黑白大廚》被爆造假？　李愛德華親自解答：韓國人很正直

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366