《巡演轉學生》來台宣傳！　受邀高雄電影節放映

記者吳睿慈／台北報導

電影《巡演轉學生》由《去唱卡拉OK吧！》齋藤潤、影壇新銳松藤史恩聯合主演，以日本獨特的文化表演「大眾演劇」劇團為背景，描述兩位背景迥異的國中男學生，在一個月內從陌生人轉變為交心好友的青春故事。電影劇情動人，除了拿下義大利遠東國際影展銀桑樹獎，並獲邀本屆高雄電影節台灣首映。

▲《巡演轉學生》由齋藤潤、影壇新銳松藤史恩聯合主演。（圖／ 中影提供）



《巡演轉學生》故事描述國中生主角裕貴（松藤史恩飾演）從小跟隨父親腳步，在大眾演劇劇團中練習演出，由於劇團每月都至不同地方巡演，因此他只能配合巡迴而四處轉學。難以融入校園生活的裕貴，鮮少能在為期一個月的校園生活交到好友，直到有天在老師請託下，他幫忙轉交作業給從不上學的叛逆資優生阿建（齋藤潤飾），兩人因此發展出一段短暫卻美好的情誼。

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▲松藤史恩將來台宣傳電影。（圖／ 中影提供）



《巡演轉學生》為紀念埼玉縣川口市成立90週年，以及SKIP CITY D-Cinema電影節創辦20週年的紀念之作，由新秀導演藤田直哉執導，全片以川口市為背景，結合日本傳統大眾演劇和話題十足的青春題材，並由兩位近年大放異彩的影壇新星松藤史恩、齋藤潤聯手主演。

▲《巡演轉學生》受邀本屆高雄電影節放映。（圖／ 中影提供）



本片除受邀本屆高雄電影節放映以外，也將於13日在台北真善美戲院舉辦搶先特映會，導演藤田直哉及男主角松藤史恩將出席映後與觀眾相見歡，本場次觀眾更能獲得「A3中文電影海報」乙張，購票詳情請至中影國際官網查詢。《巡演轉學生》將於10月25日全台上映。