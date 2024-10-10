歐陽靖苦惱與孩子談「日本人爸爸」！　4歲兒反應讓她超意外

記者劉宛欣／綜合報導

藝人歐陽靖自與日籍丈夫離婚後，目前獨自扶養4歲兒子「新醬」，她近日在臉書發文，分享了與兒子關於「父親身分」的對話，並透露自己如何面對兒子對於家庭結構的好奇與獨特的性格。她表示，孩子已經開始逐漸意識到自己與其他同學的不同，但對於爸爸的話題，反應卻顯得相當冷淡。

▲歐陽靖與兒子新醬。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖提到幼兒園最近發給家長一份「發展里程檢核」資料，要求填寫父母的國籍，她在父親欄勾選了日本，這也促使她首次嘗試向兒子解釋父親。她透露當新醬看到她在填寫資料時，隨口問了一句「這是什麼？」讓她決定藉此機會告訴他「其實你本來有一個Daddy」，不過出乎意料的是，新醬並不感到震驚，只回答「對啊～他後來就沒有來台灣了～」隨後就跑去玩樂高，似乎對這個話題並沒有太大興趣。

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▲歐陽靖透露孩子對聊到爸爸話題的反應。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖表示，儘管兒子表現得對父親的話題冷淡，她仍會尊重他的態度，並不會強行談論更多細節。她坦言，其實自己很想向新醬分享父親的故事，讓他知道父親的才華和背景，但她也強調：「父母沒有一起生活是很常見的事。」希望新醬能在未來有興趣時再與他深入討論此事。

此外，歐陽靖還分享了新醬平時個性與表現，指出兒子常常不願直接表達情緒或需求，無論是食物不合口味還是受到挫折，都喜歡用拐彎抹角的方式來迴避問題。她透露孩子有一次感冒時，還在她面前裝作食慾很好，其實吃不下了，這讓她看見孩子成熟又愛面子的另一面。歐陽靖最後表示，她會尊重孩子的成長步調。