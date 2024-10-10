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張如君、蕭美萍共組美后大使團　勞軍女神前進金門

記者葉文正／台北報導

創辦全球城市小姐選拔活動的張如君，響應活動金門世界旗袍文化藝術推展協會，會長同時也是城市小姐台灣賽區主席的蕭美萍邀約，組成宣傳大使團前進金門進行城市交流及行銷，笑揭自己因為神似鄧麗君，在當地經常受到特別的熱情招待。
▲致贈感謝狀3人合照，盧根陣所長(中)、蕭美萍主席(左)與張如君創辦人。（圖／中華全球城市選拔協會）

▲致贈感謝狀3人合照，盧根陣所長(中)、蕭美萍主席(左)與張如君創辦人。（圖／中華全球城市選拔協會）
早年堪稱「勞軍女神」的鄧麗君，一直是金門當地軍民最愛的巨星。張如君除了和鄧麗君相貌有幾分神似之外，平時言語輕柔連講話聲音及歌聲都帶有「小鄧」味道，因此在友人之間素有「小鄧麗君」之稱。
▲致贈感謝狀3人合照，盧根陣所長(中)、蕭美萍主席(左)與張如君創辦人。（圖／中華全球城市選拔協會）

▲全球城市小姐由張如君、蕭美萍(圖左五、圖左六)領軍八美后宣傳大使團，前進金門進行城市行銷。（圖／中華全球城市選拔協會）
張如君說，冥冥中她和金門似乎特別有緣，去年10月她才帶著10多位親人到金門進行家族旅遊，没想到時隔整整一年，就又帶領由8位城市小姐選美皇后組成的宣傳大使團，為了促進城市交流和城市行銷到金門舊地重遊。

張如君因為以往在金門曾經出外景拍攝神佛劇「媽祖」，在金門擁有相當的高知名度，去年在金門旅遊逛街時，常被當地民眾及店家認出而享受折扣及招待。
有趣的是，「此君非彼君，同君不同命」。她說，不過當時有些年長的店家會給予特別折扣和招待，卻是因為認為她長得很像鄧麗君。

張如君和城市小姐此行，除了安排城市行銷影片拍攝外，也特別在金門縣文化園區內的歷史民俗博物館特別表演了一場八大選美皇后走秀及舞蹈演出。張如君說，金門除了戰地風光無限，也保留了許多古厝和歷史文化值得鑑賞，到金門除了金酒和貢糖之外，全國唯一官窰金門陶瓷廠製作的青花瓷瓶也十分值得細細品味。

城市小姐此次金門參訪，除了接受文化園區管理所長盧根陣致狀感謝外，同時也和城市小姐台灣賽區主席的金門媳婦蕭美萍相約，期待將明年城市小姐選拔世界賽引進到金門舉辦賽事或活動。蕭美萍表示，希望透由城市小姐的行銷，能將金門觀光帶向全世界。

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張如君, 蕭美萍, 城市小姐

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