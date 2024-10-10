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徐新洋首開嗓錄公益單曲　老婆喊卡自認比乃哥好

記者葉文正／台北報導

徐新洋為響應「世界動物日」，第一次受邀錄製公益單曲《The Forgotten》，整首歌以英文演唱，他笑說：「原本在家中練唱有破音，還好在錄音室沒破功，很滿意最後效果。」在家中練唱，他被歌手老婆宋蕊安糾正錯誤發音，直說他一昧猛用喉嚨會傷聲帶，隨後示範如何以丹田發音兼開嗓，有老婆傳授方法，他進錄音室配唱，果然2小時就結束，自豪效率不輸老爸徐乃麟。
▲徐新洋出公益單曲。（圖／艾迪昇提供）

▲徐新洋出公益單曲。（圖／艾迪昇提供）
徐新洋受老婆吃素6年影響，對生命有更深層的體悟，他表示現代人生活步調快速且匆促，常常忘了停下來關心地球上其他的生命，「我們很容易忽視，其實很多生命不知道他們的下一餐在哪裡」。他對單曲《The Forgotten》中的歌詞格外有感覺，歌詞唱著「你願意睜開眼嗎，直視真實的世界，留意角落裡的不幸，惦記那些被無視的生命」，他被歌詞打動，也因此接受單曲錄唱的邀約。
▲徐新洋出公益單曲。（圖／艾迪昇提供）

▲徐新洋錄音時被老婆打槍。（圖／艾迪昇提供）
他從小接觸音樂、彈奏鋼琴，大學曾加入合唱團，參與《全民星運動會》時也隨隊員一同錄唱，因此對於首次單獨進錄音室，自己頗具信心。完成作品，他第一時間和老婆與毛小孩Peanut分享，歌聲引起Peanut共鳴，跟著音樂一起嚎叫，而宋蕊安則覺得不太像他聲音，原因竟是「很有感情」，讓徐新洋不知如何反應。

▲▼宋蕊安專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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▲宋蕊安打槍老公。（圖／記者湯興漢攝）

這次用歌聲參與公益，期待讓更多人關注「世界動物日」議題，徐新洋透露這是他一直想做的事，儘管他的作品可能被大爆炸的資訊淹沒，但他認為就算只有一點點人接受到他的善意，也都是一件美好的事情。他也趁這次機會，推薦自己的歌喉，直說：「歡迎大家找我合唱。」

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徐新洋, Soa, 徐乃麟

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