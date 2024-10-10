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拍廣告一句「爸爸買給你」爆紅　他喜獲免費婚紗嚇壞：還沒求婚耶

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《在光裏的人》播出後，收視率節節攀升，在全臺灣所有同時段八十個節目的排名，也衝到了23名。王傳一、張晏塵、謝其文到節目《女王大人》繼續宣傳衝刺。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛提供）

▲《在光裏的人》上《女王大人》宣傳。（圖／大愛提供）

節目主題「此生忘不了的第一次！人生初體驗分享大會」，王傳一首先就分享他「斜槓超多技能」的經驗，就是在拍《在光裏的人》有太多的第一次，因為飾演的「葉明憲」中醫師長達二十年以上，每週三都在大埔山上行醫，在當地鄉民心中已經是「神人級」，葉醫師會的技能，他都要會，不但要會說臺語跟客語，還要會針灸跟太極拳。

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▲《在光裏的人》。（圖／大愛提供）

▲《在光裏的人》上《女王大人》宣傳。（圖／大愛提供）

隨後，王傳一現場示範太極八式，曾國城覺得「這很像廣場舞」，他坦言第一次跟葉明憲醫師學的時候，也不好意思調侃，只能客套地說「哦～這個非常的詼諧」。不過已經練到熟能生巧的王傳一，一表演起整套拳，整場的人都大喊「好帥哦！」

▲《在光裏的人》。（圖／大愛提供）

▲《在光裏的人》上《女王大人》宣傳。（圖／大愛提供）

謝其文一出場就喊主持人曾國城「學長」，同場來賓Eason（黃尹宣）也立刻喊謝其文「也是我的學長囉」，原來三個人都是世新畢業的，讓曾國城幽默地說「待會錄完之後，我們就去吃宵夜」。其中張晏塵跟謝其文都是第一次上《女王大人》，剛好符合節目主題。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛提供）

▲《在光裏的人》上《女王大人》宣傳。（圖／大愛提供）

劇中，謝其文飾演的是柯淑勤的先生，他分享第一次難忘的經驗就是「結婚」。婚前在劇場工作只有基本工資，2003年樂透彩大話篇廣告「爸爸買給你」播出後，曾國城形容謝其文「全臺灣都認識你」，巴鈺也說「後續影響很大」。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛提供）

▲謝其文上《女王大人》宣傳。（圖／大愛提供）

隨後，謝其文經人介紹到知名婚紗店逛，沒想到竟然獲得免費婚紗，當場就簽約，走出店家才想到「我還沒有跟她求婚啊」，節目現場還秀出婚紗照，當年謝其文臉上還有招牌的一顆痣。婚後跟太太到日本旅行，竟然把老婆弄丟，兩人後來8天的旅程中，拍的照片都是太太給他的白眼。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛提供）

▲《在光裏的人》。（圖／大愛提供）

▲謝其文秀出婚紗照。（圖／大愛提供）

李懿分享的第一次是大學時期，在家裡被噎到的經驗，《在光裏的人》張晏塵飾演的是護理師，開拍前有到消防局跟醫院接受急救訓練，其中一個就是「哈姆立克法」，馬上就可以現場教學。

張晏塵分享第一次是離家出走，因為大學時期失戀，連交往都還開始，哭了整整兩天，覺得「沒有人能接住我的情緒」，於是到了火車站買了下一班列車到了中壢，邊哭邊繞了商圈三圈，突然看到一個乞丐婆婆覺得「同是天涯淪落人」就給了一百元，蹲在旁邊繼續哭。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛提供）

▲張晏塵上《女王大人》宣傳。（圖／大愛提供）

一聽到張晏塵說她離家出走，婆婆立刻抓起碗裡的一百元塞給張晏塵「妹妹，沒事，妳趕快回家，妳媽媽在家裡等妳」。傷心的她反而從婆婆那得到免費諮詢，得到療癒，就像《在光裏的人》護理師的劇情一樣，糊里糊塗的上山，反從鄉民身上得到溫暖後，明明白白的下山。

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在光裏的人, 王傳一, 張晏塵, 謝其文

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