宋枝恩幸福嫁輪椅族朴偉！　唯獨Secret她消失⋯韓網爆不合傳言

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋枝恩從女團Secret出道，團體合約到期中止活動後，她以演員身份繼續打拼，並在去年大方認愛輪椅族YTR朴偉（音譯，Park we，박위），兩人於9日舉辦婚禮，昔日團員全烋星、鄭河娜到場祝賀，卻唯獨少了韓善伙，不合傳聞再度甚囂塵上。

▲宋枝恩結婚，眾星都到場了。（圖／翻攝自IG）



宋枝恩於9日嫁給老公朴偉，婚禮以非公開形式進行，夫妻倆僅邀請雙方親人、好友到場參加，隨著典禮結束，友人透過社群網站分享相關照片，現場洋溢著幸福氣氛，婚禮主持人由全炫茂擔任，祝歌則是歌手仁順伊、趙惠蓮獻唱。

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▲Secret成員只差韓善伙沒到。（圖／翻攝自IG）



在圈內人緣極佳，宋枝恩婚禮聚集多位知名明星到場祝福，主持人朴瑟琪、歌手KittiB、演員吳荷妮等人現身，就連曾經的團員Secret全烋星、鄭河娜都驚喜合體，而當時同期活動的Rainbow成員智淑也同樣在場。

▲韓善伙貼出正在與導演吃飯的照片。（圖／翻攝自韓善伙IG）



只是Secret只差韓善伙一人，她過去曾傳出與團員不合，如今又未現身於宋枝恩婚禮上，尤其是她當天恰好在IG限時動態發文，認證人正在與導演餐敘中，使得團員不合的傳聞再度引起討論。