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小孟老師／10月12日星座運勢　金牛座3運開花順到炸

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：積極應對危機
感情：贏得對方芳心
財運：果斷投資行動
幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：雙子

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雙子座

工作：提高效率時間
感情：做出積極改變
財運：投資持續學習
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：金牛

天秤座

工作：熟悉核心流程
感情：享受快樂時光
財運：瞭解市場政策
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：危機漸漸解除
感情：經營兩人世界
財運：研究股票新聞
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：獅子

金牛座

工作：好的消息敲門
感情：默契共同配合
財運：有投資的眼光
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：處女

處女座

工作：齊心協力合作
感情：甜蜜時刻相守
財運：自己研究股票
幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：願意奉獻心力
感情：溫柔心靈寄託
財運：開始突破重圍
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：雙魚

天蠍座

工作：找到熱愛目標
感情：圓滿開花結果
財運：偏財小有進帳
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：牡羊

雙魚座

工作：注意細微損失
感情：漸漸修補關係
財運：積極掌握財富
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：靈活應對挑戰
感情：抓住重要機會
財運：防止過度投資
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：天蠍

獅子座

工作：承擔且不回避
感情：改善相處方式
財運：加強資產分散
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

射手座

工作：尋找創新思路
感情：調整相處標準
財運：逆勢把握機會
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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