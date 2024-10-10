國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

記者潘慧中／綜合報導

10日迎來一年一度的國慶，有不少藝人舉著國旗、發文祝福台灣生日快樂，包括三立《寶島神很大》主持人香蕉及其老婆、胡文英、曾智希和陳志強夫婦、謝忻，吸引大批粉絲按讚！

▲香蕉是第一位發文慶祝國慶的台灣藝人。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）



國慶日這天，香蕉是第一位發文祝福的台灣藝人，他和妻子剛好在瑞士馬特洪峰旅遊，他穿著印有國旗的上衣，老婆也換上國旗比基尼辣露渾圓半球，開心拿著國旗入鏡，「很多瑞士人經過露出笑容，覺得我們很活潑，很開心。」

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▲香蕉和老婆正在瑞士旅遊。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）



不只這樣，女星胡文英也身穿印有國旗圖案的泳衣、三角泳褲，在野柳女王頭旁邊高舉國旗，「有很多外國遊客對我豎起大拇指讚美誇獎我，我愛國我驕傲！」

▲胡文英在野柳高舉國旗。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



除此之外，陳志強10日一早就在社群網站發文寫下「Taiwan happy birthday」，並附上和曾智希一起穿著印有TAIWAN字樣T恤的合照，老婆還開心搖晃著國旗的模樣，全被他拍了下來。

▲陳志強10日一早就發國慶文。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）

謝忻稍早也在社群網站發文寫下「就讓大家一起祝福ROC生日快樂吧」，照片中，可以看到她在基隆正濱漁港取景，雙手拿著國旗入鏡，露出燦爛笑容。

▲▼謝忻發國慶文。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

