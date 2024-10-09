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梁赫群為收視扮狗　葉欣眉嗆扮鬼都可以

記者葉文正／台北報導

年代MUCH益智節目《百變智多星》收視創新高！日前播出「有經紀人的藝人像個寶」主題，邀請藝人何嘉文、楊佩潔、潘映竹、馬力歐、夏乙薇和之絃一同暢聊演藝圈幕後花絮，這集25-49歲女性收視進入全國收視前50名排行榜內，超越當日同類型益智節目收視率，收視創下亮眼成績令主持人梁赫群欣慰直呼：「非常開心！努力是有代價的！」
▲主持人梁赫群與葉欣眉搞笑扮演各種角色。（圖／年代提供）

▲主持人梁赫群(左)與葉欣眉搞笑扮演各種角色。（圖／年代提供）
《百變智多星》自去年底開播以來，主持人梁赫群、葉欣眉每集皆挑戰不同的造型，百變演繹各類型的角色特質，被提及對哪個造型印象最深刻？梁赫群激動回應：「不是動物我都願意挑戰！」，全因開播初期製作單位曾要求梁赫群打扮成狗，讓他不可置信直呼「我入行三十年，第一次有人叫我扮狗！」一句話逗得全場哈哈大笑。

▲主持人梁赫群與葉欣眉搞笑扮演各種角色。（圖／年代提供）

▲主持人模仿《鬼滅之刃》。（圖／年代提供）

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但為求節目效果梁赫群幾乎所有戲劇角色都演過一輪，搭檔葉欣眉對扮醜完全不畏懼，還放話表示：「我都扮過鬼新娘了，之後看是要穿梭陰陽界，甚至是當動植物都儘管來吧！」，可見兩人對於裝扮都有突破，成為節目一大看頭。

梁赫群受訪時大讚葉欣眉：「透過題目解說慢慢發現她懂得知識很廣，原來她這麼學識淵博！」，不吝讚賞她是「寶藏女孩」，而葉欣眉也稱讚梁赫群：「來賓都是靠小梁哥引導消除緊張讓大家更放得開，是不可或缺的存在」，最後還不忘互虧：「我以為他只是脾氣好」，不難看出兩人已累積深厚默契，成為無可替代的黃金組合。

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