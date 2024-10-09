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提摩西夏勒梅「留鬍子」新片造型曝光！差太多嚇到影迷：認不出

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢新生代男神提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近日於紐約開始拍攝新片《Marty Supreme》，在電影中他飾演美國乒乓球傳奇人物Marty Reisman。為了詮釋這個角色，夏勒梅不僅剪去一貫的招牌髮型，還留起了小鬍子，並戴上眼鏡，讓不少粉絲乍看之下幾乎認不出來。

▲贊達亞、提摩西夏勒梅 。（圖／路透社）

▲提摩西夏勒梅是新生代好萊塢男神，受到萬千影迷喜愛。（圖／路透）

《Marty Supreme》由知名導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）執導，曾經拍攝過大受好評的《原鑽》（Uncut Gems）。這次他將焦點放在上世紀五、六十年代的著名乒乓球選手Marty Reisman身上，並以戲劇化的手法講述他的傳奇故事。除了提摩西夏勒梅外，還有葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）及饒舌歌手造物主泰勒（Tyler, the Creator）等大咖加盟，陣容相當豪華。

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▲提摩西夏勒梅新片路透照引發討論。（圖／路透）

▲提摩西夏勒梅新片路透照引發討論。（圖／路透）

▲提摩西夏勒梅新片路透照引發討論。（圖／路透）

提摩西夏勒梅一向以清秀俊朗的形象為人熟知，但這次為了詮釋Marty Reisman，他捨棄過往的長髮造型，並刻意改變外型，配合鬍鬚和眼鏡，讓他與Reisman的相似度相當高，照片中可以看到他的復古穿搭，不少網友看到他的新造型後紛紛留言，表示「完全認不出來這是甜茶」，並對他為角色進行的突破性感到驚艷。

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