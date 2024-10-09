郁方送「訂製珠寶」當就任禮物　賈永婕暴哭：我上輩子拯救了什麼

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕在9月接下台北101董事長職位，至今已有一個月的時間。她9日透露收到好友郁方送的慶祝禮物，當下直接爆哭，感動表示「滿滿的祝福，還有期許，我都收到了」。

▲賈永婕在9月接下101董事長的職位。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕透露，她中午突然接到郁方的電話，要她下樓見面，沒想到對方是專程來送珠寶，慶祝她上任台北101董事長。賈永婕也曬出照片，感動直說：「到底我上輩子是拯救了什麼，才能有這樣的姐妹。」表示絕對不會辜負好友的好意，一定會認真努力工作。

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▲▼郁方送訂製珠寶給賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

另外，郁方也在社群分享準備驚喜的過程，她表示，得知賈永婕要上任的那天，她和老公就想要準備一個能讓對方永遠配戴的禮物。她透露，原本是要在好友上任當天送出的，但因為瑪瑙要切成圓形很花工夫，「而且要跟101 Logo的弧度完全相同，所以中間也失敗了好幾次。」

郁方還搞笑說：「因為家境清寒，不允許，所以本來兩個『1』中間是鏤空的，但是考量您尊貴的身分，我們還是把小孩子的學費（拿來）買了鑽石放進去。」希望藉由黑瑪瑙替賈永婕反射負能量，「希望您上任的這三年都能為國爭光為民喉舌為大家服務，法古今完人，養天地正氣，加油。」

▲郁方還準備了花束和卡片。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）