記者孟育民／台北報導

欣逢113年雙十國慶，台視將於10月10日上午8點起推出《113年雙十國慶特別報導》，由主播郭于中和張寧全程live轉播，完整呈現國慶大典中的精彩內容。此外，主播鄔凱雯則勝任今年國慶大會主持人，首次站上大會主持第一線，距離國慶倒數僅一天，鄔凱雯表示從8月底開始密集開會、彩排，將近十次的排練也讓她現在能以平常心面對即將來臨的挑戰。

▲ 鄔凱雯首度擔任國慶大會主持人。（圖／台視提供）

過去連續多年轉播國慶大典的她也坦言主持最大的挑戰是調整語速，國慶主持的語速要比平常播報慢一倍，因為在空曠場地進行，環境音與天氣都會影響觀眾聽感，為了讓大家可以聽清楚每一段介紹，語句的停頓和分秒差都必須要精準掌握。

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鄔凱雯也表示以前四小時的轉播都是看轉播螢幕，這次能夠在現場最前排觀賞表演，就像是從看台區直接升級到搖滾區，尤其是巨幅國旗的展開、雷虎小組的衝場等近距離演出，都讓她深感震撼，鄔凱雯開心表示：「這應該是擔任國慶大會主持人的最大福利之一吧！」

▲鄔凱雯體驗總統致詞台上的視角 。（圖／台視提供）

而今年的轉播工作，將由郭于中和張寧攜手為觀眾完整呈現，郭于中表示兩人平時辦公室座位在旁邊，私下也是好朋友，平常就會互相開玩笑，這次是第一次合作轉播國慶大典，希望當天能夠有完美表現。首度轉播國慶大典的張寧則對於可以近距離欣賞國慶演出感到榮幸和興奮，卻也難掩緊張心情，她直言：「我超緊張！天天都在拜託于中哥要罩我！」也有向學姊鄔凱雯討教，她也不吝嗇的分享準備資料的方法，張寧表示鄔凱雯最重要的提醒是：「不管遇到什麼狀況，在桌子下狂踢于中哥就對了！」

▲郭于中和張寧將攜手轉播國慶大典 。（圖／台視提供）



