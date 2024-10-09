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紀卜心疑遭買粉「一鍵清除外國帳號」！　怒了：別再搞我

記者王靖淳／綜合報導

網紅紀卜心和好友見習網美小吳經營的「十盛」，日前被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，兩人已共同發出道歉聲明向大眾道歉。然而，紀卜心事後遭指IG粉絲數異常，她在道歉聲明澄清自己沒有買粉，今（9）日更在限動發文抱怨，疑似又遇到被買粉的狀況，同時也無奈表示：「別再搞我了！」

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

紀卜心透露，最近IG突然被大量外國帳號追蹤，讓她感到相當困擾，同時也直言，「真是別再搞我了」，並強調已經採取行動，一鍵清除那些可疑的帳號。面對這樣的情況，紀卜心選擇果斷處理，顯示她對自己帳號管理的重視。限動內容曝光後，再度掀起討論，不少人紛紛對此情況表示很有共鳴。

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▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲紀卜心質疑IG帳號又被買粉。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

事實上，紀卜心日前就曾在發文透露，自己使用一鍵清除的方式，將IG幽靈帳號刪除，以提高帳號的互動質量和效率，不過，她也坦言，這操作可能帶來的後果的擔憂，例如系統在清除帳號的過程中，恐怕將誤刪一些真正的粉絲帳號，她為此表示歉意，「若IG不小心偵測並刪到真粉絲，跟你們說聲不好意思。」

▲紀卜心質疑IG帳號又被買粉。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲紀卜心日前就曾透露自己已清除幽靈帳號。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

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紀卜心, 網紅, YouTuber, 見習網美小吳

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