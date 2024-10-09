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郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

記者潘慧中／綜合報導

郭雪芙儘管事業繁忙，平常仍不時會與粉絲分享生活點滴。她8日便在社群網站上傳了一系列為工作所拍攝的辣照，「Red lips, Red perfume, Red dress」，好身材至今已吸引3.5萬人按讚！

▲▼郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲郭雪芙難得穿低胸裝。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

照片中，可以看到郭雪芙紮起頭髮，化上精緻妝容，身穿鮮紅色洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，肩帶飾有金屬鏈條的設計，讓服裝顯得更加有質感，搭配垂墜式耳環，與她整體的造型相得益彰。

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▲▼郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲郭雪芙身材其實很有料。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

格外引起討論的是，洋裝低胸完美襯托出郭雪芙的豐滿北半球，若隱若現出深邃事業線，合身布料更是包覆出纖細四肢和腰身，窈窕體態羨煞大批女粉絲。

▲▼郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲郭雪芙若隱若現出深溝。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

事實上，郭雪芙曾分享過維持體態的方法。運動方面，她有上過皮拉提斯，幫助身型拉出線條，也有上過有教練引領的局部健身課程，對於雕塑曲線頗有幫助。

▲▼郭雪芙注重飲食和運動習慣。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

當然光靠活動身體還不夠，郭雪芙也會特別注意調整飲食習慣，比方說一起床就先喝溫開水，排掉體內毒素。另外她也盡量不喝手搖飲，只會喝薑茶、桂圓紅棗茶等有助於女孩身體的飲品。

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