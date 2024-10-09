再上《黑白大廚2》？TOP8廚師分3派　無菜單阿姨直回：這是地獄

記者張筱涵／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎，隨著節目即將進入最終回，觀眾對第二季的呼聲也越來越高。Top8的廚師們在日前的記者會上，也發表了對第二季的看法，形成了不同的意見。

▲《黑白大廚》TOP8廚師們回應第二季的看法。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



「烹飪狂人」尹南魯（音譯）表示：「明星主廚這個稱號太誇張了，如果有第二季的話，我會再次以『黑湯匙』的身分來挑戰。」在這季以刀工帶給觀眾深刻印象的「三星」姜勝元（音譯）則坦言：「我還沒有認真考慮過，不過可能會仔細思量一下。」

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「拿坡里美味黑手黨」權聖晙（音譯）則自信滿滿地說：「如果收到第二季的邀請，我應該會以『白湯匙』的身分參加，成為世界上第一位連續兩季挑戰且獲得好成績的選手，我會努力晉級前三名！」蔣皓埈（音譯）也表達了同樣的決心：「雖然有人可能會質疑我們的實力，但我反而想再次以『黑湯匙』的身分參賽，並堂堂正正地闖進高位。」

然而，「阿姨無菜單料理一號」金美玲（音譯）則表示：「我想就這樣就好，這次的經歷實在太像地獄了，不想再挑戰，只想留在自己的位置上。」崔鉉碩（音譯）也強調：「我沒有再參加的理由了，我原本對自己的料理之路有些茫然，但現在已經有很明確的目標了，我會走出別人不走的路，我認為在節目中已經獲得足夠的啟發，接下來會努力做我自己的料理，並將這段經歷留作美好的回憶。」