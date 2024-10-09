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36歲美矽谷工程師棄500萬年薪來台　突開砲：看到這些人就想吐！

記者蔡琛儀／台北報導

來自美國加州的電音製作人DAPUN（大胖）棄矽谷工程師500萬年薪、返台耕耘音樂夢3年，前後推出兩張專輯，還與李芷婷，宇宙人方Q，張伍，曹雅雯、壞特等多位台灣主流音樂人合作，無奈卻不被「流量密碼之神」眷顧，他在36歲生日推出新單曲〈朝你罵得看了就想吐〉，以諧音哏diss那些為追求按讚、留言流量，不惜裝ABC、裝嘻哈、炫富、照騙、買網軍等網路亂象。

▲▼DAPUN（大胖）〈朝你罵得看了就想吐〉。（圖／胖曲製作工作室提供）

▲DAPUN（大胖）推出新單曲〈朝你罵得看了就想吐〉。（圖／胖曲製作工作室提供）

DAPUN直球開砲：「看到太多在網路上虛假的人，明明沒有什麼實力，卻可以得到流量關注，讓我心裡很不平衡，覺得看到這些人就想吐，所以就寫了這首歌。」談到自己受網路亂象所影響的切身之痛？他說：「切身之痛的例子就是DJ這部分，自己花了十幾年的功夫來學DJ，但是有些辣妹DJ只仗著姣好外貌就能接到好多的case，雖然心裡很不平衡，但其實我自己也蠻愛看她們表演就是。」

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新歌〈朝你罵得看了就想吐〉以復古電子結合饒舌、TALKBOX曲風，加上現代電音、Dubstep、House等元素，為了駕馭復古電子舞曲，他在MV中大秀Popping，更花一年練舞，每天練到三更半夜才回家，他說：「或許因為我其實不年輕了⋯36歲了，從零基礎要動起來，再加上我胖，所以比一般年輕小伙吃力，但我也就是想證明『我到36歲還是一樣熱血』。」

▲▼DAPUN（大胖）〈朝你罵得看了就想吐〉。（圖／胖曲製作工作室提供）

▲DAPUN（大胖）為了新歌勤練舞。（圖／胖曲製作工作室提供）

除了積極練舞，他也花了3個月成功剷肉15公斤，靠一周3次健身房運動搭配健康餐盒，體重從110公斤減到95公斤，DAPUN不好意思分享減肥契機是因向心儀女生告白被嫌胖，「最後瘦了一些，還是沒追到，才發現她只是隨便找個藉口。」

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