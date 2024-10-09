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《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

記者張筱涵／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰》近日迎來最終回，由29歲「那不勒斯黑手黨」權成俊主廚擊敗「白手」隊的知名廚師愛德華李，勇奪冠軍，並贏得高達韓幣3億元（約台幣720萬元）的獎金。權成俊在賽後透過社群媒體分享了他的感想與內心反思，表示除了喜悅之外，更想先表達對其他選手的感謝與歉意。

▲▼權成俊。（圖／翻攝自Instagram／napolimatfia）

▲權成俊曬出和愛德華李的合照。（圖／翻攝自Instagram／napolimatfia）

權成俊主廚在貼文中坦言，奪冠消息藏了7個月之久，難免在最後有些過度興奮，反思自己的言行：「我並不年輕，但有時行為和想法還是有些幼稚。透過這次節目，我學到許多謙遜的重要性，特別是來自愛德華李、Triple Star主廚和『料理瘋子』主廚等人的影響。」他表示，在最終的「豆腐料理地獄」挑戰中，面對這些實力強大的對手，為了不讓自己顯得畏懼，不得不表現得更加自信，但節目播出後，他發現自己的表現其實有些傲慢，深感反思。

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權成俊也特別向愛德華李主廚道歉：「雖然節目中有關愛德華主廚的部分幾乎被剪掉了，但他在比賽中的創意和挑戰精神令我驚嘆不已。」他還回憶起在比賽間隙中親自下台向對手表達鼓勵的情景，並強調自己在節目中的「會把你狠狠踩在腳下」發言其實是為了激勵大家繼續奮戰，但現在回頭看，這樣的言論顯得過於驕傲和輕率。

▲權成俊。（圖／翻攝自Instagram／napolimatfia）

▲權成俊。（圖／翻攝自Instagram／napolimatfia）

最後，權成俊感性表示，這一年的比賽讓他學到了很多，並對製作團隊、參賽的其他廚師以及所有給予支持的觀眾表達感謝。他也透露，雖然此次比賽運氣站在自己這邊，但如果未來有機會再度與愛德華李同場競技，會毫不猶豫地加入對方的團隊，並希望能一起奪冠。

《黑白大廚：料理階級大戰》是一場由80位實力強大的「黑手」廚師挑戰20位韓國頂級明星「白手」廚師的料理競賽，節目中的激烈對決也為觀眾們帶來了高度關注。權成俊最終在白種元與安成在主廚的支持下，成為節目的最大贏家，並宣示將繼續走在料理的道路上。

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