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楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

【楊千霈婚變分居】楊千霈傳婚變搬回娘家1打2顧孩　老父幫接骨折孫下課

▲10/4　12：09楊千霈出門時，臉色看起來不太好，原來是生病了。

圖文／鏡週刊

近來業界人士在一次私下聊天八卦的聚會當中，有人感嘆有些夫妻乍看表面浪漫，私下真實柴米油鹽醬醋茶的生活並非如此，而且最準的是可從社群一探端倪，畢竟藝人維持人設，經營網路圖文已成現今潮流，但是有意無意就會露餡；話題講著講著就鎖定了楊千霈。

楊千霈日前發文寫道：「這2週是6歲娃寶左腿脛骨斷成兩半最艱苦的時候。除了工作，放下手邊一切安排只陪著她…終於等到開學第一天，最愛賴床的Ｑ妹自主起得透早，說什麼都要一起推輪椅陪姐姐去小學…」本刊循線直擊，果然楊千霈不僅自己一打二，就連爸爸也現身幫忙，除了人已在北市萬華區娘家，身邊也沒有老公洪家傑相伴。

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10月4日中午左右，楊千霈的爸爸到住家附近的國小，接她的大女兒放學；畫面就如同楊千霈在社群網站所說的一樣，她的大女兒因為左腿脛骨斷成兩半，所以只能坐在輪椅上，由外公推著回到居住的社區裡。

【楊千霈婚變分居】楊千霈傳婚變搬回娘家1打2顧孩　老父幫接骨折孫下課

▲10/4　12：10形單影隻的楊千霈，身邊已無老公身影；據傳離婚是她提的，但是對方還沒答應。

【楊千霈婚變分居】楊千霈傳婚變搬回娘家1打2顧孩　老父幫接骨折孫下課

▲10/4　12：13楊千霈生病了跑去看醫生，而且當場就有吞藥的動作，看來真的很急著康復。

【楊千霈婚變分居】楊千霈傳婚變搬回娘家1打2顧孩　老父幫接骨折孫下課

▲10/4　12：27看完診後，楊千霈又往公園的方向走去運動。

【楊千霈婚變分居】楊千霈傳婚變搬回娘家1打2顧孩　老父幫接骨折孫下課

▲10/4　12：37多加了件外套，楊千霈還是有在顧自己的身體，不願一直待在家，出門強身健體。

由此可知，楊千霈的大女兒學區已在萬華，而且小女兒所讀的幼兒園也在附近，加上社群上的種種背景，可見母女已經決定長期定居娘家。原本楊千霈與老公洪家傑一家住在桃園，夫妻如今等於分居狀態；對照本刊之前掌握線報，楊千霈與洪家傑確實有為女兒的教養細節起過爭執，現在母女3人住在娘家，可見夫妻磨合失敗。

回應

本刊致電關心楊千霈的分居、婚姻狀況，她的經紀人回應：「因為工作和孩子的關係，本來就是台北、桃園兩邊跑，一切都正常。」


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