樂天正妹Mika「收騷擾留言」！　怒公開截圖：很不舒服

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Mika蜜卡登平時會在社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，最近她透過Threads發文公開一張截圖，透露收到一名網友的不當留言，同時也表達內心的不適感，「真的覺得很不舒服。」

▲Mika是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）



透過截圖可見到，一名男網友留言問Mika要不要與她發生性關係。為此，Mika坦言，過去遇到這種情況時，她常選擇默默承受並刪除留言，但這次她決定將內容公開，並強調自己這麼做的原因，是希望能夠讓更多人正視這個問題，「我不想要其他女孩也受害。」

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Mika指出，這不是個人可以忽視的小事，同時也表示，在言論自由的社會，她呼籲大家應該學會尊重彼此。她坦言，雖然大家有表達自己意見的權利，但也不能這樣任意傷害他人。Mika希望藉由這次的分享，提醒網路世界中的每個人，尊重別人同時也是在尊重自己，這樣才能讓社會氛圍更加和諧，「希望你學會尊重別人跟尊重自己。」

▲Mika發文透露收到騷擾的留言。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

貼文曝光後，立即掀起討論，不少人認為該網友的留言內容太噁心且不尊重人，因此紛紛表示心疼Mika，「不要承受」、「去警局備案」、「好噁，這能報警了吧 」、「希望Mika的心情不要被影響太久」，同時也有人建議她提告、別理會對方，「可以請球團提告了」、「這可以告他了吧真可惡」、「一定要讓這種人踢到鐵板」。