范丞丞跟女神楊紫拍吻戲！脫口「從小看妳戲長大」她真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

陸劇《要久久愛》由女神楊紫搭檔首次合作的范丞丞，劇中兩人與一群青梅竹馬建立好友情，大家在歷經分開後重逢，找回彼此的情感及初心。其中，男女主角錯過多年再次相遇，不只劇迷著急兩人能夠進一步發展，范丞丞提及「這些時刻」更替角色感到心急。

▲范丞丞、楊紫在《要久久愛》組成CP。（圖／八大電視提供）



回想在《要久久愛》與楊紫拍攝吻戲的過程，范丞丞自認會害羞也會笑場，但是在走戲的時候，因為要想怎麼親、溝通討論姿勢，覺得蠻有意思的，正式拍攝時反而不太會害羞或者笑場。但再回看自己劇中這些甜蜜畫面，范丞丞驚呼「哎呦！那時候怎麼這樣啊…」坦言真的會有點不好意思。

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▲范丞丞、楊紫在《要久久愛》組成CP。（圖／八大電視提供）



談到和楊紫初次合作，范丞丞表示之前在活動上有遠遠地見一面，有耳聞她的朋友圈都很有意思，坦言「起初覺得她很穩重、不太愛說話，其實私下接觸後，她性格非常好，像小孩似的。」而且對方做事穩重也很專業，「我覺得她對自己要求很高，然後漂亮大方！」另外，他分享曾當面跟楊紫提及「從小看妳的戲長大的」女方不僅不會拒絕這種問題，還很大方坦蕩。

▲范丞丞、楊紫在《要久久愛》組成CP。（圖／八大電視提供）



楊紫戲裡飾演勇敢、善良為夢想勇往直前的女孩，角色性格開朗這點和私底下蠻相似的，她透露劇中在詮釋17歲的年紀時，導演曾希望她能夠表現更嗨一點，但她卻有不同想法，直呼「有時會因為這個問題跟導演有一些不同的分歧，因為我會覺得應該有一些內歛。」

▲范丞丞、楊紫在《要久久愛》組成CP。（圖／八大電視提供）

《要久久愛》描述黃瀛子（楊紫飾）、蔣翼（范丞丞飾）還有四位好友們，是一起長大的兒時玩伴，卻因一場意外各奔東西；十二年後，因為好友要結婚，六位朋友再度聚首，也重拾過往的情誼。楊紫說，她羨慕戲裡這六個人從6歲到30歲一直維繫的情感，回首自己每經歷一個求學階段，友誼就隨著時間流逝而漸漸失去聯繫，可能最後保持聯絡的就只剩一、兩個。

▲范丞丞、楊紫在《要久久愛》組成CP。（圖／八大電視提供）



因此這作品打動楊紫的點，就是原來友誼是永恆的，直呼「在你最艱難的時候，其實最初的那些朋友永遠會站出來保護你。」回想青春時期的遺憾，楊紫表示自己沒有什麼遺憾，但如果能重新再來一遍，可能就是學習跳舞，還有多學習一些語言。《要久久愛》9日起，每週一至五晚間10點於八大戲劇台全台首播。