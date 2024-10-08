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YTR眾量級Andy突認「最近壓力大」！　被問家寧反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，日前兩人爆出分手，雙方始終沒有正面回應，男方最近在IG秀出舉啞鈴的短片，不過畫面曝光後卻遭網友吐槽，甚至還有人留言提到家寧。為此，Andy今（8）日再發聲，除了分享健身的心得之外，同時也坦言：「最近壓力有點大。」貼文曝光後，再度掀起網友討論。

▲Andy日前在IG分享健身影片。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲Andy發文坦言最近壓力有點大。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy表示，最近因為生活上的壓力有點大，所以決定透過運動來刺激大腦分泌腦內啡，希望能讓心情能夠得到有效的舒緩，同時也幽默地自嘲：「流很多汗，希望你們不會覺得『噁』。」表現出他輕鬆又親切的一面。Andy還在文末標註「健身」的主題，同時也坦言，知道自己一直以來身材偏瘦，所以需要多吃點來增強體魄。

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事實上，Andy最近才發文公開網友吐槽他的內容，同時也向大家詢問自己該如何回覆這些留言。透過截圖可見到，有網友攻擊他的穿著，嘲諷他的褲子是否破掉，提及他的私密部位，甚至還提到最近頻傳分手的家寧，「家寧不喜歡」、「褲子是破掉了嗎？」、「男生穿這樣好噁心」。

▲Andy日前在IG分享健身影片。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲Andy日前在IG分享健身影片結果遭網友吐槽。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

面對負面的言論，Andy並沒有被激怒，反而以玩笑方式在貼文下表示：「因為太大，所以把褲子撐破了，我很抱歉造成你們觀看不佳的體驗。」貼文曝光後，湧入不少人留言給他建議，同時也紛紛表示，「不要回」、「自己開心就好」、「自嘲最高EQ」。

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關鍵字

Andy, 眾量級, 家寧, 網紅, YouTuber

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