鍾欣凌戲路大反轉「演偷情小三」　被大批帥哥追求笑了：很難決定

記者黃庠棻／台北報導

生活情感劇《拜六禮拜》由杜政哲執導，製作人戴天易領軍，編劇團隊包括林晏如、洪偉城、許瑋哲、劉思慧等，攜手鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏等實力派演員，共同呈現彰化小鎮的溫馨故事。

▲《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁。（圖／華視、公視台語台提供）

劇情以三位女主角為主軸，透過她們在人生不同階段的迷惘、自我覺察與情感糾葛，深刻探討現代人如何平衡工作與生活，展現了小鎮的慢活日常，強調陪伴與支持在人生中的重要性，並傳遞了暫停腳步、重新找回自我價值的深刻意涵。這部劇集以現實生活中的壓力解放為核心，探討友情、愛情的真實樣貌，將帶給觀眾深刻的情感共鳴。

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▲《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁。（圖／華視、公視台語台提供）



《拜六禮拜》跳脫過往的戲劇思維，以「慢活」作為劇集核心的概念，導演杜政哲表示，其實現代人忙忙碌碌、汲汲營營的人多，大多數人的生活，就像劇中三位女主角一樣，連六日都還是會忘記休息，因此想透過「慢活」這個理念去延伸成劇本，讓觀眾去感受，六日就是要去追尋自己休養和喘息的時間。

▲《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁。（圖／華視、公視台語台提供）

談到這次和鍾欣凌、丁寧、孫淑媚三位主演合作的契機，杜政哲說「想要看三位主演跳脫過往的戲路，挑戰和過往不同的角色，像是丁寧過去都常扮演一些媽媽或者都會感比較強的角色，這次就讓她成為更接地氣的水電工，孫淑媚過去則多以苦情的媽媽角色被人銘記，這次則是出演充滿時尚感的女明星，而身為國民婆婆的鍾欣凌，誰能想到竟成為人見人愛的偷情小三。」主演們挑戰和過往出演角色的落差感，也是本劇的亮點之一。

▲《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁。（圖／華視、公視台語台提供）



本劇中扮演感情風暴中心的鍾欣凌，壓力甚至大到失眠，鍾欣凌透露劇中角色和現實生活中差距超大，一想到扮演的角色要去偷情了，心情就很緊張，這次劇中也把自己平時「歐巴桑」的一面收起來，展現更多的女人味。

面對劇中眾多帥哥們的追求，鍾欣凌笑稱「已經很久沒跟愛情見到面了，希望可以再把心裡小女孩的東西展現出來，大家都說喜歡胖胖的，都非常努力想要說服我，我真的很難決定。」

▲《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚。（圖／華視、公視台語台提供）



劇中飾演女明星的孫淑媚，聊到此次演出的挑戰，表示角色和自己的節奏不太一樣，要放慢自己的生活節奏來去匹配角色，戲裡更挑戰出演床戲，她打趣的說希望能不NG一次挑戰就成功。

▲《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚。（圖／華視、公視台語台提供）

而劇裡接手水電行的丁寧，表示自己非常喜愛這個寫實、貼近生活的角色，丁寧說道「一直認為自己很有喜感，想去挑戰喜劇，宇宙彷彿聽到了我的聲音，讓我拿到了這個角色。」丁寧進一步表示，現在社群網站如此盛行，在各種大房子裡拍照，每個女生的照片都美到不行，但其實都已經和現實生活脫鉤了，在手機上的照片，是給別人看的，我們要接受自己，去過好自己的生活，這樣才是最好的人生。

▲《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚。（圖／華視、公視台語台提供）



《拜六禮拜》預計於10月開拍，2025年正式與觀眾見面。以彰化二林小鎮為背景，講述三位女性在不同人生階段的自我成長與情感故事，通過三位女性的視角，揭示她們在面對工作、愛情和友情時的挑戰，並展現「慢活」與自我反思的意義，該劇深刻描繪現實生活中的酸甜苦辣，引領觀眾重新審視生活中的愛與平衡。