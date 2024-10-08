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美女主播虞承璇　搭檔「將軍父親」　轉播國慶新聞史上頭一遭！

記者葉文正／台北報導

年代「甜心主播」虞承璇今年9月宣布回歸年代早報主播台，今日再度驚喜宣佈將第四度參與國慶大典現場轉播，並且特別邀請「前國防部發言人」虞思祖將軍搭檔主持，而虞將軍正是虞承璇的父親，父女首度聯手坐上國慶大典轉播台，將提供民眾最即時的三軍聯合表演解說，「雙虞組合」讓虞承璇興奮直呼：「這是史上頭一回！」。
▲虞承璇(右)第四度參與國慶大典播報，今年首度邀請父親虞思祖將軍聯手轉播。（圖／年代提供）

▲虞承璇(右)第四度參與國慶大典播報，今年首度邀請父親虞思祖將軍聯手轉播。（圖／年代提供）
今年是虞承璇主播入行十年來首度與父親同框轉播國慶活動，父女組合更是新聞史上頭一遭，虞思祖將軍過去曾擔任國防部發言人及空軍作戰指揮部少將政戰主任，軍旅生涯38年，獲頒的勳章、獎章已累積35禎，軍事經歷豐富精采，也是軍界精通軍事的專家，虞承璇過往轉播三軍相關活動都會請教他，今年決定直接邀請父親一同登上國慶大典轉播台，有父親在絕對是各台最深入、最專業的軍事解說內容。虞將軍表示：「過去我是坐在國慶台上觀禮的角色，如今將以軍事專家身分與女兒在台下做實況轉播，經驗難得，很是期待。」
▲虞承璇(右)第四度參與國慶大典播報，今年首度邀請父親虞思祖將軍聯手轉播。（圖／年代提供）

▲虞承璇第四度參與國慶大典播報。（圖／年代提供）
虞承璇透露這次「雙虞組合」將以詼諧幽默、輕鬆活潑的互動方式呈現，轉播過程中虞將軍會向觀眾分享軍中故事，大家可從中吸收更多軍事知識，內容絕對比過往轉播更加生動有趣！虞承璇回憶小時候父親帶著她看軍演，如今兩人再度欣賞軍演竟是以搭檔身分合作，對父女兩人而言都是既新奇又有趣的挑戰，虞承璇難掩興奮情緒直呼：「這肯定是畢生最難忘的轉播經歷！」

▲虞承璇(右)第四度參與國慶大典播報，今年首度邀請父親虞思祖將軍聯手轉播。（圖／年代提供）

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▲虞承璇有位將軍爸爸。（圖／年代提供）

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虞承璇, 最正主播, 虞思祖

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