温昇豪強調：沒有跳槽凱渥！　怒駁「鬧翻伊林」親曝拍戲損失千萬

記者黃庠棻／台北報導

戲劇男神温昇豪出道超過20年，演出過多部經典台劇《犀利人妻》、《茶金》、《最佳利益》等，還以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎最佳男配角，怎料今（8）日被爆出與簽約10年的經紀公司伊林鬧翻，甚至要加入對手凱渥，對此他也做出回應。

▲温昇豪否認跟伊林鬧翻。（圖／記者李毓康攝）

温昇豪聽聞爆料後，直呼「沒有跳糟凱渥，與伊林親如家人。」強調跟伊林是親如家人的關係，我們完全沒有鬧翻，稱傳聞都不是事實，坦言「報導中提到的『伊林勸阻我不要太躁進？意見不合？』我完全沒有感受到這些，內文中提到我的拍戲損失數字也不對，我是損失8位數，少一個零，差很多好不好。」

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▲温昇豪否認跟伊林鬧翻。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，温昇豪現階段最想做的事，是如何把市場活化，認為目前影視市場的大環境非常不景氣，直言「我們唯一能做的，就是努力把市場規模做大，但我只是一個影視從業人員，我也不能說大話。」

▲温昇豪否認跟伊林鬧翻。（圖／記者李毓康攝）

事實上，為讓產業活絡，把市場規模做大，3年前温昇豪已從演員身份，同步成立公司製作拍攝新戲，幕前幕後同步發展。當時凱渥即為他公司的股東之一，伊林也完全知道。伊林表示，影視產業的競合關係與時俱進，為了市場共榮共存，大家各自努力良性競爭，伊林近期也與其他產業進行跨領域合作，目的都是希望產業愈來愈好，愈來愈強大。