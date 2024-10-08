陸網看《黑白大廚》怒：拔絲是我們的！　氣轟「文化小偷」韓網開戰了

記者田暐瑋／綜合報導

實境韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》在全球掀起熱潮，連帶許多人嘗試挑戰自己下廚仿做節目料理。專精中式料理的主廚鄭智善在節目中秀出「拔絲」技法，獲得高度評價，卻引起中韓網友大戰，陸網認為拔絲起源於中國，抨擊韓網「偷取中華文化」，引發爭議。

▲黑白大廚。（圖／翻攝自Catch table官網）

主廚鄭智善在比賽中以傳統「拔絲」技法為靈感，創作「拔絲醋炸肉塊」的特色料理，獲得評審高度評價，但部分大陸網友不滿主廚將拔絲技巧稱為是「韓式料理」，火大抨擊這是文化小偷的行為，南韓誠信女大教授徐敬德也不滿反擊，指責大陸網友透過非法管道觀看節目，無權對內容發表不實評論，不少韓網友也不滿，「都說了是中餐廚師，適可而止吧」、「真不知是誰在偷呢，花錢再看吧」。

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▲中韓網友為了拔絲廚藝開戰。（圖／翻攝自韓網）



事實上，主廚鄭智善今年41歲，曾到大陸就讀揚州大學烹飪系，畢業後回韓擔任專業中餐廚師，目前在首爾瑞草區和麻浦區經營兩家傳統中餐廳。曾在節目中坦言由於自己長相過於冷酷嚴肅，受到了很多負面評論，「其實在參加《黑白大廚》之前，我真的受到了很多批評。我很擔心大家不會把我當成一名廚師，因此承受了很多壓力。」