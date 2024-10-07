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汪峰女友森林北帶女兒游泳　突遭陌生男「抓手打量」曝騷擾過程：無法平靜

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手汪峰2023年與影后章子怡結束8年婚姻，今年5月20日認愛網紅森林北（李巧），雙方一舉一動備受關注。森林北6日於社群透露和女兒在飯店被騷擾，驚險過程讓她餘悸猶存。

外送用▲▼汪峰女友森林北帶女兒游泳　突遭陌生男「抓手打量」。（圖／翻攝自微博／汪峰、森林北-）

▲汪峰在5月認愛森林北。（圖／翻攝自微博／汪峰、森林北-）

森林北表示，她5日晚上9點左右，在飯店帶著女兒要下樓去游泳，「在狹長的過道迎面來了一位四處張望的三十歲左右男士，我下意識躲開並抓緊女兒的手，但與他擦肩而過時，他突然抓住我胳膊，眼睛急促的上下打量，目露凶光。」她試圖掙脫，並大聲呼救，男子見狀後狠狠地甩開她的手臂，並對她說：「妳去吧，去游泳吧！」

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森林北帶著女兒迅速奔向泳池方向，並在男子看不見的地方折返回去，告訴飯店櫃台人員，請對方聯絡飯店保全或值班經理。然而，男子卻又回頭，指著她大聲質問：「妳要幹什麼，妳在這裡幹什麼！」眼見男子就要動手，森林北的女兒將她拉向後方，並大聲喊出：「不要靠近我媽媽！」

▲▼汪峰女友森林北帶女兒游泳　突遭陌生男「抓手打量」。（圖／翻攝自微博／森林北-）

▲森林北帶女兒出門玩，遇到怪男騷擾。（圖／翻攝自微博／森林北-）

森林北隨即帶女兒到游泳池區，希望救生員能聯繫保全，將她和女兒送回房間。然而救生員竟推辭不幫忙，於是森林北便直接打電話報警，「在艱難的16分鐘等待後，兩名酒店負責人和兩名員警趕到，簡短說明了事發情況，隨後員警送我和女兒回到房間。」

森林北透露，一回到房間後，女兒就抱著自己嚎啕大哭，隨後便趕緊拿衣架卡住門把，「此時，看到女兒的狀態，我緊緊的抱著我的寶貝內心無比堅定，感謝她剛剛在現場的臨危不懼，因為有她在身邊讓媽媽更加的勇敢和堅強。」

警方隨後逮捕了該名男子，森林北也才被告知對方有精神病，24小時後將送往精神病醫院。森林北表示，這是她平生第一次遇到這種危險，久久無法平靜，「不是因為當時的擔心和害怕，而是作為一位母親，從容的應對將會給女兒帶來什麼。」而她也感動於女兒的臨危不懼，「母女一心，相互給予的堅韌與支援才是這世間最真的親情。」

▲▼汪峰女友森林北帶女兒游泳　突遭陌生男「抓手打量」。（圖／翻攝自微博／森林北-）

▲森林北發文。（圖／翻攝自微博／森林北-）

【森林北全文】

就在昨晚，深圳九點，獨自帶著女兒包裹著浴袍從酒店下樓游泳，滿心歡喜和前台小姐姐打招呼往泳池走，在狹長的過道迎面來了一位四處張望的三十歲左右男士，我下意識躲開並抓緊女兒的手，但與他擦肩而過時，他突然抓住我胳膊，眼睛急促的上下打量，目露凶光。我驚訝地問他要幹什麼，你是誰？！並迅速試圖掙脫手臂，見他不打算放手，我近呼呼救再一次問他，他見狀狠狠的甩開了我的手臂並說道：你去吧，去游泳吧！我帶著女兒迅速奔向泳池方向，在他轉彎看不見身影之前，還三步兩回頭盯著我，我又折返回去小聲告訴泳池前台服務員幫忙儘快聯繫酒店保安或值班經理。
不等前台女孩反應，那位男士調轉回頭指著我說：你要幹什麼，你在這裡幹什麼！兇神惡煞的眼看要動手，前台女孩臉色嚇的煞白，而我的女兒卻大聲的喊出：不要靠近我媽媽！並把我往後拉了拉。此時，整個一層樓就我們四人。我當即調整了情緒對前台服務員說：謝謝你。轉身帶著女兒迅速走到泳池區，確保安全後，叫到泳池安全員，請他幫忙聯繫酒店保安好送我和女兒回房間，沒想到泳池安全員支支吾吾言語推辭。我便直接拔打了110，在艱難的16分鐘等待後，兩名酒店負責人和兩名員警趕到，簡短說明了事發情況，隨後員警送我和女兒回到房間。
剛進房門，女兒雙手捂臉抱著我嚎啕大哭，隨後一句話沒說拿起倆衣架別在了門把手上。此時，看到女兒的狀態，我緊緊的抱著我的寶貝內心無比堅定，感謝她剛剛在現場的臨危不懼，因為有她在身邊讓媽媽更加的勇敢和堅強。大約十五分鐘後員警在酒店逮捕了那位男士，並告知我對方有精神病，24小時後將送往精神病醫院，向我解釋了該男士長期遊手好閒，居無定所，據悉還多次騷擾過女性。
經歷了平生第一次意外的風險，我久久不能平靜，不是因為當時的擔心和害怕，而是作為一位母親，從容的應對將會給女兒帶來什麼，女兒的臨危不懼也深深的觸動了我，母女一心，相互給予的堅韌與支援才是這世間最真的親情。當善良的人不懼邪惡，這世界會不會變得更酷？

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