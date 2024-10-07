米津玄師台灣站官宣了！連續2天台北小巨蛋開唱　場次公開寵萬粉

記者吳睿慈／台北報導

日本音樂天才米津玄師日前宣布即將於2025年展開世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 TOUR/JUNK」，歌迷苦等許久，7日終於等到官方正式資訊。主辦單位「大鴻藝術BIGART」晚間於臉書專頁宣佈喜訊，他即將在2025年3月15、16日在台開唱，連續兩天於台北小巨蛋與樂迷相見，這也是他出道多年首度攻蛋。

▲米津玄師即將在2025年3月來台連續兩天開唱。（圖／Sony Music Labels Inc.提供）



米津玄師曾在2019年首次來台，當年他在台大體育館開唱，門票銷售一空，現場擠爆千人。他隔年（2020年）4月宣佈攻蛋，怎料遇到新冠肺炎攪局，演唱會被迫取消，如今相隔5年終於2度訪台，還一次兩場寵粉，令粉絲興奮不已，

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米津玄師世界巡演橫跨亞洲、歐洲和美洲，共計6個城市8場演出，從2025年3月開始，依次在上海、台北、倫敦、巴黎、紐約，並在洛杉磯迎來終場。這次巡演也是米津玄師首次在歐洲和美洲登台，其最新專輯《LOST CORNER》將於20日數位上架，且搭配滿島光、岡田將生主演電影《Last Mile》的主題曲〈がらくた〉定於8月20日先行公開。

▲米津玄師即將2度來台。（圖／Sony Music提供）



現年33歲的米津玄師創作無數神曲爆紅，且搭配的電影、電視劇都是話題大作，除了《法醫女王》的〈Lemon〉、《MIU404》的〈感電〉，為電影《新·超人力霸王》創作〈M八七〉，為動畫《鏈鋸人》創作〈KICK BACK〉，為宮崎駿大師新片《蒼鷹與少年》創作〈地球儀〉，近期為晨間劇《如虎添翼》創作主題歌〈さよーならまたいつか〉（Sayonara, Mata Itsuka !），也掀起傳唱熱潮。